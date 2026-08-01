El mexicano Gustavo Barriga es condenado a 84 años por agredir sexualmente a menores guatemaltecos y difundir videos de los abusos

De acuerdo con la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), Gustavo Barriga, ciudadano mexicano, fue condenado a 84 años de prisión por agredir sexualmente a menores de edad guatemaltecos y difundir videos de los abusos en OnlyFans y otras redes sociales.

Según la fiscalía, el Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas también le impuso una multa de Q700 mil 500.

Barriga fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponía a salir del país.

Según la investigación del MP, habría viajado a varios países, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad. El material era compartido en las redes sociales TikTok y X.

El caso comenzó el 11 de septiembre del 2025, cuando la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales del MP recibió alertas sobre la difusión de material pornográfico en plataformas digitales.

Con apoyo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, las autoridades confirmaron que en los videos aparecía el ahora condenado sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad.

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La investigación señaló que el acusado difundía contenido con mensajes dirigidos a hombres jóvenes y promovía perfiles en plataformas para adultos.

Durante una de las audiencias, los fiscales sostuvieron que, durante sus visitas a distintos departamentos de Guatemala en el 2025, habría contactado y explotado sexualmente a varios menores de edad.

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