Empieza juicio contra señalado de captar niños por TikTok

El acusado de agresiones sexuales a menores permanece en prisión preventiva desde su captura el 15 de septiembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando intentaba salir del país con destino a México.

Durante la primera audiencia de debate, el Ministerio Público presentó la acusación sustentada en una investigación que documentó cómo Barriga habría utilizado redes sociales, principalmente TikTok, para acercarse a niños y adolescentes bajo el ofrecimiento de ayuda económica, medicamentos y apoyo social. Según la Fiscalía contra la Trata de Personas, detrás de esas publicaciones existía una estrategia para captar víctimas y cometer agresiones sexuales.

Pesquisas

La investigación señala que el acusado difundía contenido con mensajes dirigidos a hombres jóvenes y promovía perfiles en plataformas para adultos. Los fiscales sostienen que, durante sus visitas a distintos departamentos de Guatemala en 2025, habría contactado y explotado sexualmente a varios menores.

Las pesquisas también establecen que las autoridades detectaron videos y fotografías que mostraban posibles abusos contra adolescentes, material que fue identificado mediante el sistema de monitoreo digital Cibertips. A partir de esos hallazgos, el Ministerio Público vinculó varias cuentas en redes sociales atribuidas a Barriga, que acumulaban más de 130 mil seguidores.

Según el Ministerio Público, en redes sociales Barriga captó a sus víctimas menores. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En otra cuenta de Barriga en Tiktok se descubrió que publicó el video de un menor que vestía pantaloneta y no tenía playera, por lo que dejaba al descubierto el torso. Se sospecha que esta grabación la hizo en Quiché, y en los comentarios los usuarios también lamentaron lo que veían, las imágenes de un niño que era agredido sexualmente.

El acusado enfrenta cargos por producción continuada de material pornográfico de menores, comercialización y difusión de pornografía infantil, obstaculización a la acción penal y uso indebido de uniformes e insignias. La Fiscalía sostiene que al menos cuatro menores pudieron haber sido víctimas de los hechos que ahora son ventilados en juicio.