Engañados con una oferta laboral: PNC reporta ocho vinculados al crimen de dos adolescentes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, como parte de la investigación por la muerte de dos adolescentes de 17 años, suman ocho personas vinculadas al caso, entre capturados y notificados.

Detalló que el 6 de noviembre de 2024 los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en el bulevar Sur, en la bajada de Villalobos, zona 12 de Villa Nueva, que conecta con Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

A raíz del caso, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) realizaron diversas diligencias que permitieron individualizar a ocho personas presuntamente vinculadas con los hechos.

Según la PNC, como resultado de allanamientos y acciones de seguimiento, cinco sospechosos fueron capturados entre el 26 y el 29 de septiembre de 2026 por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

Los detenidos son Landy “N”, de 41 años; José “N”, de 30; Ferney “N”, de 27; Roger “N”, de 28, y Elise “N”, de 22, informó la PNC.

Asimismo, Eduardo “N”, Ery “N” y Rony “N”, quienes ya se encontraban privados de libertad, fueron notificados en prisión por los mismos delitos, según el informe policial divulgado el miércoles 30 de septiembre.

“Los primos adolescentes, originarios de Jutiapa, habrían viajado hacia la ciudad de Guatemala tras conocer una supuesta oportunidad laboral a través de redes sociales, pero fueron secuestrados por terroristas de la mara 18 y tras negarse a integrar esta organización criminal fueron ejecutados y sus cadáveres abandonados en el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, que conecta hacia el puente de Villalobos”, afirmó la PNC.

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De acuerdo con la Deic, los ocho señalados son integrantes de la mara Barrio 18.

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