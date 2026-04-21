Exdirector de Caminos es condenado por usurpación de atribuciones en proyecto eléctrico

Justicia

Exdirector de Caminos es condenado por usurpación de atribuciones en proyecto eléctrico

Exfuncionario de Caminos es hallado culpable de usurpación de atribuciones al autorizar construcción de línea de transporte de energía eléctrica.

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CONDENA. Shutterstock

Imagen ilustrativa. Jorge G., exdirector general de Caminos, fue sentenciado por usurpación de atribuciones. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Jorge G., exdirector general de Caminos, fue condenado por el delito de usurpación de atribuciones, informó este martes 21 de abril el Ministerio Público (MP).

El ente investigador añadió que, por medio del procedimiento especial de aceptación de cargos, el exfuncionario fue condenado a dos años de prisión, multa de Q25 mil y reparación digna de Q5 mil.

Además, el juez le suspendió los derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión.

La Fiscalía demostró que, en su calidad de director general de Caminos, Jorge G. autorizó la construcción de una línea de transporte de energía eléctrica, del kilómetro 36.8 al 51 de la carretera antigua entre Palín y Escuintla.

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Según el MP, dicha autorización debía otorgarla el Ministerio de Energía y Minas, único ente que, según la ley específica, puede autorizar la utilización de bienes de dominio público en la construcción de líneas de transmisión de energía.

La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó las pruebas para que el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal dictara la sentencia condenatoria contra Jorge G.

Para leer más: Hallan firmas falsificadas en cinco transferencias millonarias más en Caminos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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