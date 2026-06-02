Exgerente de Fedecocagua John Henry León Álvarez queda ligado a proceso y es enviado a prisión preventiva

El exgerente y representante legal de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), John Henry León Álvarez, enfrentará proceso penal por supuesta revelación de información reservada en un caso judicial. Así lo resolvió este martes 2 de junio el juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Penal.

El juez también resolvió enviarlo a prisión preventiva mientras el Ministerio Público avanza en la investigación.

Tras escuchar la resolución judicial, el abogado fue llevado a las carceletas de la Torre de Tribunales, a la espera de su traslado al centro carcelario designado por el juez.

El 12 de marzo del 2025, el exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que León Álvarez, sin ser sujeto procesal en el caso Asodefir, que cuenta con reserva judicial, habría revelado información del proceso.

En esa ocasión, la FECI solicitó la captura de León Álvarez por supuesta revelación de información confidencial y reservada.

Caso Asodefir

El caso Asodefir se deriva del desvío de fondos recibidos en donación por un monto de US$216 mil 787 por parte de Usaid. Una denuncia señala que dichos fondos supuestamente fueron utilizados para la compra de acciones en un banco del sistema, según la investigación.

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