Exgerente de Fedecocagua John Henry León Álvarez queda ligado a proceso y es enviado a prisión preventiva

Justicia

Exgerente de Fedecocagua John Henry León Álvarez queda ligado a proceso y es enviado a prisión preventiva

El exgerente y representante legal de Fedecocagua será investigado por supuesta revelación de información reservada en un caso judicial.

y

|

time-clock

Mandan a prisión preventiva a John Henry León, exgerente y representante legal de Fedecocagua

John Henry León, exgerente y representante legal de Fedecocagua, será investigado por supuesta revelación de información. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El exgerente y representante legal de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua), John Henry León Álvarez, enfrentará proceso penal por supuesta revelación de información reservada en un caso judicial. Así lo resolvió este martes 2 de junio el juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Penal.

El juez también resolvió enviarlo a prisión preventiva mientras el Ministerio Público avanza en la investigación.

Tras escuchar la resolución judicial, el abogado fue llevado a las carceletas de la Torre de Tribunales, a la espera de su traslado al centro carcelario designado por el juez.

El 12 de marzo del 2025, el exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que León Álvarez, sin ser sujeto procesal en el caso Asodefir, que cuenta con reserva judicial, habría revelado información del proceso.

EN ESTE MOMENTO

Mujer se protege del sol con una sombrilla durante una jornada de altas temperaturas

Ciudad de Guatemala registró temperaturas de hasta 32.6 °C durante la ola de calor que llevó a Zacapa a 42.6 °C

Right
Congreso aprueba el acuerdo para convocar a la postuladora de jefe de la Contraloría General de Cuentas. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Congreso convoca a la postuladora para la renovación del Contralor General de Cuentas

Right

En esa ocasión, la FECI solicitó la captura de León Álvarez por supuesta revelación de información confidencial y reservada.

Caso Asodefir

El caso Asodefir se deriva del desvío de fondos recibidos en donación por un monto de US$216 mil 787 por parte de Usaid. Una denuncia señala que dichos fondos supuestamente fueron utilizados para la compra de acciones en un banco del sistema, según la investigación.

Para leer más: Caso Fedecocagua: Inmovilizan cuentas bancarias por más de Q120 millones relacionadas con sindicados en investigación

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Caso Asodefir Caso Fedecocagua Feci Ministerio Público 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM