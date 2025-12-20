Expulsan al “Fatboy” de guatemala, presunto pandillero de la Mara 18 buscado por El Salvador

Guatemala

Expulsan al “Fatboy” de guatemala, presunto pandillero de la Mara 18 buscado por El Salvador

Adilson Alfonso Gómez, alias Fatboy, salvadoreño de 39 años, tenía en su país siete órdenes de captura.

|

time-clock

El sospechoso al momento de ser detenido. Fotografía: PNC.

Guatemala se ha convertido en refugio de supuestos terroristas vinculados a pandillas, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC). Este sábado, un presunto pandillero fue expulsado hacia El Salvador.

Se trata de Adilson Alfonso Gómez, alias "Fatboy", quien fue localizado en la colonia Landívar, zona 7. Está señalado de ser miembro activo de la pandilla Mara 18, específicamente de la clica Sombras del Parque Locos Sureños del barrio 18 Revolucionarios.

"Fatboy " buscaba evadir la justicia salvadoreña ocultándose en Guatemala, donde permanecía de forma irregular. Por tal motivo, fue arrestado y expulsado hacia su país, donde enfrenta varios procesos penales.

LECTURAS RELACIONADAS

Damaris Xiomara Velásquez Figueroa es detenida por agentes de la PNC en la zona 6 capitalina, señalada de colaborar con “el Sniper”, reo fugado de Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: PNC)

Enfermera que visitaba a “el Sniper”, uno de los fugados de Fraijanes 2, es procesada por extorsión

chevron-right
Las autoridades informaron que el hombre hallado muerto en una vivienda de Mixco era José Luis Pacheco, piloto de transporte, localizado durante un operativo en el que fue capturada "la Chaparra". (Foto, Prensa Libre: cortesía PNC)

Inacif identifica cadáver hallado en guarida de pandilleros que tenía altares de la Santa Muerte en La Comunidad, Mixco

chevron-right

Entre los delitos que se le imputan figuran estafa y falsificación de documentos, según los registros de la PNC al momento de informar de su captura.

Con esta expulsión, suman 90 salvadoreños localizados en Guatemala de enero a la fecha. De estos, 45 han sido capturados y 45 expulsados del país.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

El Salvador Mara 18 Pandillero Terrorista 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS