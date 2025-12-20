Guatemala

Expulsan al “Fatboy” de guatemala, presunto pandillero de la Mara 18 buscado por El Salvador

Adilson Alfonso Gómez, alias Fatboy, salvadoreño de 39 años, tenía en su país siete órdenes de captura.

El sospechoso al momento de ser detenido. Fotografía: PNC.

Guatemala se ha convertido en refugio de supuestos terroristas vinculados a pandillas, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC). Este sábado, un presunto pandillero fue expulsado hacia El Salvador.

Se trata de Adilson Alfonso Gómez, alias "Fatboy", quien fue localizado en la colonia Landívar, zona 7. Está señalado de ser miembro activo de la pandilla Mara 18, específicamente de la clica Sombras del Parque Locos Sureños del barrio 18 Revolucionarios.

"Fatboy " buscaba evadir la justicia salvadoreña ocultándose en Guatemala, donde permanecía de forma irregular. Por tal motivo, fue arrestado y expulsado hacia su país, donde enfrenta varios procesos penales.

Entre los delitos que se le imputan figuran estafa y falsificación de documentos, según los registros de la PNC al momento de informar de su captura.

Con esta expulsión, suman 90 salvadoreños localizados en Guatemala de enero a la fecha. De estos, 45 han sido capturados y 45 expulsados del país.