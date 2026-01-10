Extraditan a Estados Unidos a Hamilton Josué Paz Fuentes por narcotráfico

Hamilton Josué Paz Fuentes fue extraditado a Estados Unidos (EE. UU.) para enfrentar cargos por narcotráfico ante la Corte del Distrito Central de Florida, confirmaron autoridades judiciales y la embajada estadounidense acreditada en Guatemala.

Paz Fuentes aceptó en octubre del 2025, ante tribunales guatemaltecos, su entrega para responder por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento y causa razonable de que la droga sería importada de forma ilegal a territorio estadounidense.

El caso

De acuerdo con las investigaciones, el extraditado es señalado de dirigir una organización transnacional dedicada al traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica —incluidos Nicaragua, El Salvador y Guatemala— por vía marítima, con destino final en EE. UU.

Fue capturado el 12 de septiembre del 2025 en la aldea El Sitio, municipio de Catarina, San Marcos, durante un operativo coordinado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.

En San Marcos fue capturado Hamilton Josué paz Fuentes y es señalado e coordinar el traslado de droga a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El mensaje

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos indicó que Paz Fuentes también es investigado por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero ilícito y por vínculos con el cartel de Sinaloa, organización que ha sido designada por ese país como terrorista extranjera.

Las autoridades estadounidenses destacaron que la captura se realizó con el apoyo de unidades avaladas y financiadas por el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, y que el extraditado fue puesto bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para concretar su traslado.

Según se informó, la coordinación entre instituciones guatemaltecas y estadounidenses fue clave para ejecutar el proceso, el cual —según ambas partes— contribuye al combate contra el narcotráfico y al fortalecimiento de la seguridad regional.