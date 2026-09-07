Falta de especialistas en la Contraloría retrasa auditoría por compra de 5 mil radios para la PNC

La Contraloría General de Cuentas (CGC) prevé concluir la próxima semana la auditoría por la adquisición de 5 mil radios para la Policía Nacional Civil (PNC), por Q62 millones 740 mil, mientras la institución policial comenzará a distribuir los equipos y hará adecuaciones a su infraestructura para ponerlos en funcionamiento.

Durante una citación con el diputado José Chic, el director de Auditoría de Atención a Denuncias de la CGC, Nery Roberto de León, explicó que la revisión se atrasó debido a que la institución no cuenta con técnicos especializados, por lo que solicitó apoyo de la Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa.

Agregó que esa dependencia del Ministerio de la Defensa proporcionó apoyo en la parte técnica y atendió las preguntas planteadas por los auditores.

La auditoría comenzó a partir del monitoreo de eventos de alerta temprana, según explicó entonces De León.

La adquisición fue adjudicada a Tactical Group por Q62 millones 740 mil. El contrato comprende 4 mil radios con pantalla, por Q51 millones 80 mil, y mil sin pantalla, por Q11 millones 660 mil.

El 30 de junio pasado, el diputado cuestionó el precio de los equipos y señaló una posible sobrevaloración de hasta Q31 millones, basado en un sondeo de precios efectuado por su equipo.

Distribución de radios comenzará en Jutiapa

Durante la citación, la PNC dijo que comenzará el martes 8 de septiembre a distribuir los radios en Jutiapa.

La PNC indicó que ese departamennto debería disponer de unos 500 radios para cubrir su operatividad, aunque en esta primera entrega recibirá 70.

Agregó que la configuración de los aparatos se hará de forma paralela a la distribución y el 8 de septiembre también se harán mediciones de los niveles de cobertura de las repetidoras para optimizar las comunicaciones.

La Policía indicó que la distribución continuará por el oriente del país, aunque durante la citación no se detalló el calendario completo de entregas.

Durante una citación con el diputado José Chic, autoridades de la Contraloría General de Cuentas informan sobre la auditoría por la compra de 5 mil radios para la PNC, que prevén concluir la próxima semana. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Evaluarán 6 mil 648 radios del 2014

La PNC informó que actualmente mantiene en funcionamiento 6 mil 648 radios digitales adquiridos en el 2014 y 648 analógicos comprados en el 2006.

Estos últimos serán sustituidos debido a que ya no se consiguen repuestos como antenas, baterías y botones.

La institución señaló que los 6 mil 648 equipos digitales del 2014 todavía funcionan, pero serán sometidos a una evaluación para determinar cuánto tiempo más pueden continuar en servicio. También serán evaluadas las repetidoras adquiridas en el 2014.