Feci allana el Ministerio de Salud por aparentes anomalías en convenio con Unops por Q7 mil millones

El MP y la PNC allanan la sede del Ministerio de Salud por un supuesto caso de corrupción.

Investigadores en diligencias en el Ministerio de Salud por un supuesto caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

El Ministerio Público (MP) desarrolla este martes 21 de octubre allanamientos en el Ministerio de Salud por el "Caso Unops Corrupción Presidencial".

Las autoridades buscan ejecutar órdenes de captura, una de ellas contra el exministro de Salud Óscar Cordón, y presentarán solicitud para retirarle la inmunidad al actual titular de la cartera, Joaquín Barnoya, confirmó una fuente.

El MP investiga aparentes anomalías en un convenio por Q7 mil 274 millones 272 mil que suscribió el Gobierno de Arévalo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). En la investigación se menciona al presidente, al hermano del presidente, al ministro Jonathan Menkos, al diputado Samuel Pérez y a Gustavo Alejos, según la fuente.

El ente investigador indicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realiza 10 inspecciones oculares y ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como en cinco farmacéuticas.

“Estas diligencias se dan en seguimiento al caso Unops y buscan también ejecutar cuatro órdenes de captura, así como una solicitud de retiro de antejuicio”, afirmó la fiscalía.

Las diligencias continúan en desarrollo.

