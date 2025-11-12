Feci allana sede del Maga por sospechas de irregularidades en caso de fertilizantes

La Fiscalía Especial contra la Impunidad ejecutó este miércoles 12 de noviembre cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

Según el Ministerio Público, la investigación se originó tras una denuncia que señala que, en el 2024, el Maga recibió una ampliación presupuestaria de Q400 millones para la compra de fertilizantes.

Sin embargo, auditorías de la Contraloría General de Cuentas detectaron irregularidades, como el incumplimiento de requisitos del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) por parte de múltiples proveedores.

Además, algunos consignaron direcciones distintas a las establecidas en los contratos, entre otros hallazgos.

Las irregularidades podrían ascender a unos Q144 millones, según la fiscalía.

El Departamento de Comunicación Social del Maga informó que, por ahora, no puede emitir una opinión anticipada, ya que el caso está bajo investigación, y aseguró que serán respetuosos de la ley.

Las diligencias se realizaron en las siguientes dependencias: