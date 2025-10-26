Fiscalía de Petén investiga robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte

Desde el viernes pasado, autoridades del Ejército detectaron el robo de armamento en las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.

El hecho comenzó a circular en redes sociales, sin que el Ejército de Guatemala emitiera una postura oficial. Posteriormente, confirmó la sustracción de armas, aunque sin precisar la cantidad ni el tipo.

En un comunicado, el Ministerio de la Defensa informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), lo cual fue confirmado por el ente investigador, que asignó el caso a la Fiscalía Regional de Petén.

También fue presentada una segunda denuncia por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, quien difundió en sus redes sociales una lista preliminar del armamento presuntamente sustraído.

“Se perdieron este mes 69 fusiles Galil y M16; cuatro lanzagranadas M6; y 60 mil cartuchos calibre 5.16 para esos fusiles, y seguramente también granadas para los lanzagranadas”, detalló Méndez Ruiz en un video publicado en su cuenta de X.

No es la primera vez que el MP investiga el robo de armamento militar. Según datos del ente investigador, entre 1995 y el 2024 se presentaron cinco denuncias.

Otros casos

La primera fue reportada en 1995 en Ixcán, Quiché. En 2011 se registraron tres casos en Guatemala, Amatitlán y Zacapa. Finalmente, en 2024, se recibió una denuncia en Sanarate

En 2025 se suman nuevas denuncias por el robo de armamento en Petén, sobre el cual aún no se han dado detalles oficiales.