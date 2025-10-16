Fiscalía investiga ataque donde murió una capitana del Ejército y otro hombre en San Juan Sacatepéquez

Un hecho violento estremeció al municipio de San Juan Sacatepéquez, en donde una capitana del Ejército de Guatemala fue hallada sin vida dentro de su vivienda. A su lado, las autoridades localizaron a su esposo gravemente herido, mientras que a pocos metros del lugar se encontró el cuerpo de un tercer hombre atado de pies y manos.

El ataque ocurrió en la colonia Pinares de San Juan. Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego que rompieron la tranquilidad de la comunidad. Elementos de la 37 compañía de Bomberos Voluntarios acudieron a la escena, donde encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala.

La víctima mortal fue identificada como Claudia Lucía Menchú Contreras, de 37 años, capitán segundo asimilado del Ejército de Guatemala. Según el reporte, la oficial prestaba servicio en la Escuela Politécnica, en el área de enfermería. Su cuerpo fue hallado en el suelo de su sala, aún con su uniforme militar, mientras que su esposo, Hugo Abraham Morán, de 39 años, fue trasladado al Hospital Militar con una herida en el brazo.

Sin embargo, las imágenes del lugar evidencian una grave contaminación de la escena del crimen, con presencia de civiles, animales y falta de resguardo policial, lo que podría complicar la investigación. Analistas señalan que el caso refleja la fragilidad institucional del sistema de justicia, así como los altos niveles de violencia que persisten en el país.

El Ejército de Guatemala emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento de la capitana Menchú, destacando su servicio y compromiso con la institución. “Lamentamos profundamente la pérdida de una oficial ejemplar y extendemos nuestra solidaridad a su familia”, indicó la institución.

El Ministerio Público informó que el caso ya se encuentra bajo investigación, aunque no se han dado detalles sobre los posibles móviles del crimen ni sobre la identidad del tercer fallecido. Peritos del MP trabajaron en el procesamiento de la escena, la cual, según testigos, fue visitada por varios curiosos, lo que podría haber comprometido la evidencia.

Vecinos del sector relataron que la capitana era una persona respetada y tranquila, y que la familia había vivido en el área por varios años sin reportar incidentes previos. El ataque ha generado consternación entre los residentes, quienes temen que la violencia en el municipio esté alcanzando niveles alarmantes.

Mientras las autoridades avanzan con las pesquisas, el caso ha abierto un nuevo debate sobre la inseguridad, la impunidad y la capacidad de respuesta institucional ante los crímenes violentos que afectan incluso a miembros de las fuerzas armadas. La investigación continúa, y el testimonio del esposo sobreviviente podría ser clave para esclarecer uno de los hechos más impactantes de las últimas semanas en el país.