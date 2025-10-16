Francisco Jiménez dice que no dejará el Ministerio de Gobernación hasta que haya un sustituto

El miércoles 15 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo anunció que aceptó la renuncia de Francisco Jiménez como ministro de Gobernación; de José Portillo, como viceministro de Seguridad; y de Claudia Palencia, como viceministra de Antinarcóticos, luego de que 20 pandilleros del Barrio 18, recluidos como de alta peligrosidad, se fugaran de la cárcel Fraijanes 2.

Este jueves 16 de octubre, Jiménez escribió en su cuenta de X que continuará en el cargo hasta que sea nombrado un nuevo ministro.

“El presidente Bernardo Arévalo aceptó mi renuncia y concluiré funciones cuando sea nombrado y tome posesión el nuevo ministro(a)”, comentó.

“Hasta ese momento continuaré en funciones conforme a la ley. Estoy conduciendo un proceso de transición ordenado y transparente, orientado al traslado integral de información, planes y líneas estratégicas para que el próximo titular cuente con todos los insumos y arranque con éxito”, escribió el aún funcionario.

Señaló que los operativos de la Policía Nacional Civil y las coordinaciones interinstitucionales se mantendrán.

“Estos cambios políticos no deben incidir negativamente en la seguridad de la sociedad guatemalteca”, reconoció.

Jiménez dijo que el proceso de información, con este nivel de alcance, es otra acción que jamás se había dado en la cartera del Interior. “Haré todo lo que esté en mis manos para que el próximo ministro(a) tenga una gestión exitosa”, comentó.