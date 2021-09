Giammattei visita el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York donde se exhiben piezas arqueológicas mayas

El Ministerio de Cultura y Deportes hizo un convenio con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para que allí se exhiba la Estela 24 y se restauren el Dintel 3 y el Trono 1.

Según esa cartera, las piezas permanecerán en las instalaciones del Museo Metropolitano de Arte. La Estela 24 es parte de una exposición sobre arte maya que fue inaugurada el 2 de septiembre en el Grath Hall del Met y que concluirá el 30 de junio del 2024. Se informó que a la estela se le sumarán en noviembre del próximo año 70 piezas prehispánicas para la muestra Lives of the gods: Divinity in Maya Art.

Cuestionan proceso

Luego de ser publicada la noticia, algunas organizaciones indígenas y la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso manifestaron su desacuerdo con el traslado de las piezas arqueológicas a Nueva York.

Según diputados, el 25 de agosto solicitaron en las instalaciones del Museo Nacional de Arqueología, la documentación referente al traslado. Los funcionarios y organizaciones solicitaron además la evaluación preliminar de las piezas realizada en el país por parte de la entidad que las intervendrá en el extranjero y el proyecto de restauración elaborado por la entidad que busca realizar el procedimiento.

El 30 de agosto, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado que secunda lo mencionado en el Acuerdo Ministerial número 721-2003 donde se menciona que los bienes muebles arqueológicos Dintel III y Trono I de Piedras Negras, “tienen prohibición para su exportación temporal con fines de exposición internacional”, pero que “dicha prohibición no limita que tales bienes culturales puedan exportarse para su conservación y restauración”.

Visité el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y es un verdadero honor que en este recinto se encuentre una importante exhibición de piezas arqueológicas mayas, muestra del legado y la riqueza multicultural de Guatemala 🇬🇹. pic.twitter.com/Sb2uYrYF9l — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) September 21, 2021

Detalles

La Estela 24, proveniente del sitio arqueológico Naranjo-Sa’al —en Petén— tiene tallada la figura de Wak Chanil Ajau —conocida también como la Reina Seis Cielo—.

Su figura destaca puesto que tuvo vínculos con linajes de los reinos de Tikal y Dos Pilas, algo que la convierte en un “foco importante para comprender el papel de las mujeres mayas como madres, esposas y gobernantes en el turbulento panorama político del Clásico Tardío Maya”, afirmó James A. Doyle del Met en su investigación Señora Seis Cielo y la definición del espacio ritual en Naranjo.

La noticia que dio a conocer el traslado de las piezas subrayó que, por otro lado, el Dintel III y el Trono I —ambas nativas del sitio arqueológico Piedras Negras (ubicado en Petén), donde estuvo la ciudad maya Yokib’— serán sometidas a un proceso de documentación técnica y científica con tecnología “avanzada para la conservación” en el Met.

Se estipula liberar agregados de cemento y hierro que fueron utilizados en la década de 1930 para la restauración de las piezas, luego de que fueran descubiertas. Además, se planea intervenir y diseñar un nuevo sistema de instalación para que se mejore la exhibición de las piezas en el Munae.

El comunicado establece que las piezas serán restauradas entre el 2 de septiembre de este año y el 30 de octubre del 2022. El MCD establece que “Guatemala no cuenta con la tecnología que tiene el Met para el proceso de restauración”.

Por esa razón las autoridades del Ministerio de Cultura iniciaron un proceso de planificación para la creación de un laboratorio científico nacional de Patrimonio.

El mismo contará con la tecnología de punta para la intervención especializada de las piezas que se resguardan en los diferentes museos del país.

Con información de Alejandro Ortiz