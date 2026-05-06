Gobierno extiende por 15 días el estado de prevención en cinco departamentos

Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango continuarán bajo estado de prevención durante 15 días más, según el decreto 7-2026, publicado este miércoles 6 de mayo en el Diario de Centro América.

El Ejecutivo considera que el Estado de Guatemala es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que debe garantizar la protección de los derechos humanos y aplicar la medida conforme a la ley, por razones de interés general y exclusivamente para el propósito establecido.

No es la primera vez que los referidos departamentos están bajo estado de prevención, medida que durante el 2026 ha sido ampliada en varias ocasiones y sectorizada tras el estado de sitio que rigió durante un mes, derivado de motines en tres cárceles.

El Gobierno establece esta ampliación del estado de prevención ante la continuidad de medidas estatales para prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluidos ataques armados contra autoridades civiles por parte de maras o pandillas, u otras actividades que alteren el orden público.

Esta medida, que entra en vigor este 6 de mayo, tiene por objeto contar con un marco jurídico que permita continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado en los departamentos mencionados, dirigidas a prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de integrantes de maras o pandillas, u otras actividades de violencia.

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Medidas que implica el estado de prevención

Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo

Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia

Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas determinadas, impedir su salida fuera de poblaciones determinadas o someterlos a registro

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