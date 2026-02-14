Granada aturdidora y cocaína adquirida en El Gallito son decomisadas por la PNC en zona 1

Durante una incursión en la 30 calle y 12 avenida, colonia Bethania, zona 7, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó un vehículo abandonado.

En su interior, los investigadores hallaron un arma de fuego con registro esmerilado, dos tolvas y 35 municiones.

También se decomisaron Q3,900 en efectivo, un teléfono celular, varios documentos de identificación, así como seis colmillos y 16 cápsulas de cocaína, y tres piedras de crack.

En otro operativo, en la 15 calle y 2a. avenida de la zona 1 capitalina, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvo a un hombre y una mujer que se desplazaban en una camioneta tipo agrícola. Ambos presuntamente intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial.

Lea también: Decomisan droga valorada en Q2 millones: hallan 200 bolsas con marihuana y dosis de cocaína y metanfetamina

Fueron aprehendidos tras una persecución de cinco cuadras, y se procedió a la inspección del vehículo.

Los agentes localizaron una granada aturdidora de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, dos armas de fuego, una tolva y 22 municiones de diferente calibre.

Operación similar se reporta en la 15 calle y 2ª avenida, zona 1, ya que dentro de otro vehículo se ha localizado un artefacto explosivo y droga. Se reporta la captura de una pareja.



Acciones policiales en desarrollo, se ampliará.#EstadoDeSitio#ProtegerYServir pic.twitter.com/t4Ckx7meg1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 14, 2026

Según la investigación policial, se incautaron 175 colmillos de cocaína, los cuales presuntamente habían sido adquiridos en el barrio El Gallito, zona 3, para ser entregados a una estructura de narcomenudeo en El Progreso.

Ambos casos son investigados por las autoridades.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.