Granada aturdidora y cocaína adquirida en El Gallito son decomisadas por la PNC en zona 1

Un vehículo abandonado con arma de fuego y droga, así como la captura de un hombre y una mujer tras una persecución en zona 1, forman parte de las acciones del 14 de febrero de la PNC contra el narcomenudeo.

Armas de fuego granada cocaina narcomenudeo barrio El Gallito zona 1 colonia Bethania

Agentes de la Dipanda y la DEIC localizaron cocaína, crack, armas y una granada aturdidora en intervenciones desarrolladas este 14 de febrero en la colonia Betania y el Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: PNC).

Durante una incursión en la 30 calle y 12 avenida, colonia Bethania, zona 7, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizó un vehículo abandonado.

En su interior, los investigadores hallaron un arma de fuego con registro esmerilado, dos tolvas y 35 municiones.

También se decomisaron Q3,900 en efectivo, un teléfono celular, varios documentos de identificación, así como seis colmillos y 16 cápsulas de cocaína, y tres piedras de crack.

En otro operativo, en la 15 calle y 2a. avenida de la zona 1 capitalina, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvo a un hombre y una mujer que se desplazaban en una camioneta tipo agrícola. Ambos presuntamente intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial.

Fueron aprehendidos tras una persecución de cinco cuadras, y se procedió a la inspección del vehículo.

Los agentes localizaron una granada aturdidora de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, dos armas de fuego, una tolva y 22 municiones de diferente calibre.

Según la investigación policial, se incautaron 175 colmillos de cocaína, los cuales presuntamente habían sido adquiridos en el barrio El Gallito, zona 3, para ser entregados a una estructura de narcomenudeo en El Progreso.

Ambos casos son investigados por las autoridades.

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

