Granadas, fusiles y municiones: Operativo por plantación ilegal de marihuana revela cargamento de armas en Petén

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y soldados del Ejército Nacional localizaron este sábado un armamento de alto poder y una plantación de marihuana durante un operativo en la cooperativa Los Laureles, aldea Las Cruces, Petén.

La acción estaba planificada para erradicar una plantación ilegal de marihuana. Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad interceptaron a dos personas, quienes se encontraban en el área. Durante una inspección del terreno, fueron localizadas seis posibles granadas antitanque RPG-7, cinco fusiles y una gran cantidad de municiones de diversos calibres.

La plantación fue ubicada dentro del mismo terreno y está siendo erradicada en el transcurso de esta jornada.

De acuerdo con el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, durante el operativo capturaron a dos sujetos quienes tenían en su poder el cargamento.

“Preliminarmente hay dos detenidos. Se ampliará esta información que está llevándose a cabo este operativo en el departamento de Petén", dijo Aguilar.