Guatemala cierra capítulo anticorrupción promovido por misión de la ONU

Acertado, son ideologías caducas, que siempre las han utilizado para hacer que el pueblo no reclame sus derechos tan sagrados, ¿ a caso no es tan visible como lo azul del cielo la pobreza y pobreza extrema en que se debate nuestra población a causa de la avalancha de la corrupción que estos gobernantes empadrinados por la cúpula empresarial del país han logrado por tan asquerosas ambiciones de poder y de riqueza personal y familiar? No nos engañemos. Como pueblo de apie “Mil gracias CICIG, su personal junto a Dr.Ivan Velásquez, por el riesgo de sus vidas por dejarnos las bases de como se combate este tipo de estructuras criminales bien metidas dentro de los tres organismos del Estado de Guatemala.