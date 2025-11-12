Guatemala vs. Panamá: PNC asigna grupo de investigadores para dar seguimiento a venta de boletos falsos

De acuerdo con Esvin Gaspar Jacinto, subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 13 de noviembre más de mil agentes estarán resguardando los alrededores del Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, para el partido entre Guatemala y Panamá.

Agregó que se han contemplado tres anillos de seguridad para resguardar a los ciudadanos que asistan al recinto y se ubiquen en sus alrededores.

“El primer anillo prestará seguridad en las taquillas. Incluso, para este evento contaremos con agentes de investigación criminal que estarán presentes para detectar, en algún momento, incidentes relacionados con los boletos que se utilicen”, explicó.

Jacinto indicó que se ha instruido a los investigadores para que reciban denuncias y den seguimiento a los boletos falsos. Añadió que, si se detecta a personas vendiendo boletos falsificados, se iniciará un proceso en su contra.

“En caso de encontrar a personas vendiendo boletos, se iniciará el procedimiento correspondiente en el lugar. Lógicamente, habría que determinar el origen de esos boletos”, comentó.

El subdirector añadió que el segundo anillo de seguridad se ubicará en las cercanías del estadio, con el fin de resguardar a quienes acudan al encuentro de futbol, así como los vehículos estacionados y a los comerciantes.

El tercer grupo de agentes estará desplegado en la Avenida Bolívar, colonia Landívar y sectores aledaños al estadio.

Guatemala vs. Panamá

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para los encuentros correspondientes a la quinta y sexta fechas de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo.

Este jueves, la selección jugará a las 20.00 horas, y el partido será transmitido por Tigo Sports y su aplicación móvil.

Puertas de ingreso

Los espectadores podrán ingresar al Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” de la siguiente manera:

Tribuna y Platea Sur: ingreso por la Vía Exclusiva de la zona 3 , frente a la 1ª avenida de la zona 7 .

ingreso por la , frente a la . General Norte: ingreso por la Vía Exclusiva , entre la 9ª y 10ª avenidas de la zona 3 .

ingreso por la , entre la . Preferencia y área de visita: ingreso por la 6ª avenida “C” de la zona 3, en dirección a la Plaza Los Mariachis.

Preferencia y área de visita: ingreso por la 6ª avenida “C” de la zona 3, en dirección a la Plaza Los Mariachis.

Mapa de accesos al Estadio El Trébol, puertas de ingreso según su localidad Tribuna, Platea Sur, General Norte y Preferencia para el partido Guatemala vs Panamá. (Foto, Prensa Libre: Cortesía Emetra)

Capacidad y parqueo

El Estadio El Trébol tiene una capacidad total de 7 mil 480 espectadores, aunque solo 5 mil 200 boletos fueron puestos a disposición del público.

De acuerdo con los procedimientos habituales en partidos de la Liga Nacional, y será lo mismo según explica Montejo, el parqueo asignado suele será Tikal Futura, Miraflores y el Parque Erick Barrondo, desde donde se disponen buses de transporte hacia el estadio.

No obstante, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) aún debe confirmar los permisos correspondientes para el operativo logístico.

Cierres de calles y desvíos

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra) y la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut) coordinan los detalles logísticos para garantizar la seguridad vial.

El director de Comunicación de Emetra Amílcar Montejo informó que los cierres vehiculares estarán concentrados en las zonas 3, 7 y 12, colindantes al estadio Manuel Felipe Carrera.

Los puntos de cierre viales confirmados hasta el momento son:

Bulevar Liberación , con dirección a Calzada Roosevelt , en la 6ª avenida .

, con dirección a , en la . Calzada Roosevelt , carril auxiliar que conduce a la zona 3 , en la 6ª avenida .

, carril auxiliar que conduce a la , en la . Avenida exclusiva junto al estadio, entre la 9ª y 10ª avenidas de la zona 3.

junto al estadio, entre la de la zona 3. 24 calle de la sobre la Avenida Bolívar, cerca del puente El Trébol.

Mapa de cierres y controles: en rojo se muestran los puntos de cierres viales alrededor del Estadio El Trébol, y en verde los puestos de control de la Policía Municipal de Tránsito. (Foto, Prensa Libre: Emetra)

Montejo explica que estos cuatro cierres viales buscan restringir el paso de vehículos y el estacionamiento en el área del estadio.

Sin embargo, aclaró que los demás carriles que conectan hacia el Bulevar Liberación y la Calzada Roosevelt permanecerán habilitados, incluyendo la vía exclusiva de El Trébol.

En la franja cerrada se instalarán al menos 17 puestos de control de agentes de tránsito.

Vías alternas recomendadas

Para evitar el congestionamiento, Emetra sugiere utilizar las siguientes rutas alternas:

Bulevar La Democracia (Kaminal Juyú)

Periférico

Avenida Bolívar

Calzada Atanasio Tzul

Avenida Don Bosco

Calzada Roosevelt

Bulevar La Madre (zona 7)

12 y 13 calles bajo Calzada Aguilar Batres

Estas vías permitirán mantener una mejor circulación en los alrededores durante el evento.

Controles de seguridad y objetos prohibidos

El operativo de seguridad contará con controles para personas y vehículos en los perímetros interno y externo del estadio. Solo podrán ingresar quienes presenten una entrada o acreditación válida.

Además, las autoridades aplicarán un estricto protocolo de revisión, siguiendo las normas establecidas por la FIFA, que prohíben:

El ingreso de armas de fuego o punzocortantes .

. Punteros láser , pancartas insultantes o racistas .

, . Bebidas alcohólicas , drogas o sustancias estupefacientes .

, o . El ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o drogas .

. Mochilas y maletines, que estarán sujetos a registro exhaustivo.

Estos controles buscan garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo normal del encuentro.

Las autoridades hacen un llamado a los aficionados para llegar con anticipación, respetar las normas de seguridad y acatar las indicaciones de los agentes de Emetra y de los organizadores, a fin de disfrutar de una jornada deportiva segura y ordenada.