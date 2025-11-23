Guatemalteco señalado de violación y a quien se buscaba desde 2014 fue capturado en Honduras

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el guatemalteco Juan “N”, de 43 años, fue capturado en Honduras durante un operativo de cooperación y coordinación entre las policías de ambos países.

La PNC informó que Juan es señalado del delito de violación por la justicia guatemalteca y que, tras cometer el hecho, intentó huir hacia Honduras.

“El trabajo de cooperación y coordinación entre policías de Guatemala y Honduras permite ubicar y capturar a un presunto violador, que fue entregado a la PNC en instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, Frontera Corinto, Puerto Barrios, Izabal”, indicó la PNC.

Agregó que Juan es requerido por el Juzgado de Izabal por el delito de violación con agravación de la pena y era prófugo desde el 2014.

“Al percatarse de que había cometido un delito en el 2014, huyó a Honduras para refugiarse y evadir la justicia guatemalteca”, detalla el informe policial.

Indicó que Juan se encontraba de forma irregular en Honduras y que un trabajo de inteligencia permitió ubicarlo luego de nueve años.