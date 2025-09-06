Hacía disparos al aire: PNC captura a sujeto ebrio y con varias armas en camioneta blindada

Justicia

Hacía disparos al aire: PNC captura a sujeto ebrio y con varias armas en camioneta blindada

Autoridades efectúan captura de sujeto con arsenal en Siquinalá, Escuintla.

Armas y municiones encontradas en camioneta blindada en Escuintla. (Foto: PNC)

Armas y municiones encontradas en camioneta blindada en Escuintla. (Foto: PNC)

Un hombre fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) portando varias armas ofensivas y municiones.

La aprehensión se efectuó en la colonia Nueva Esperanza, Siquinalá, Escuintla, informó la PNC.

De acuerdo con el reporte, agentes acudieron al lugar tras la llamada de vecinos sobre ráfagas de disparos.

Al llegar, los policías sorprendieron a un hombre de 38 que portaba un arsenal en un vehículo blindado.

El apresado se encontraba bajo efectos de licor, "no presentó licencia de conducir ni tarjeta de circulación", agregaron las autoridades.

"Este sujeto supuestamente realizó disparos al aire sin causa justificada, en la cintura portaba una pistola Tisas", agregó la PNC.

Pero al registrar el vehículo, los agentes encontraron dos armas tipo carabina, calibre 9mm y .223, de las cuales tiene licencia de portación.

También se encontraron varias unidades de municiones. El hombre fue puesto a disposición del juzgado, agregó la PNC.

Agentes conducen a hombre que hizo disparos al aire. (Foto: PNC)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Armas Escuintla PNC 
