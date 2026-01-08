Hallan vehículo usado en ataque armado; víctima había retirado Q160 mil de un banco en Amatitlán

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público localizaron un vehículo presuntamente utilizado en un ataque armado, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en residenciales Villas de Palín, en Palín, Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de un microbús Dodge, línea Grand Caravan, modelo 2007, color blanco, con placas P-637 DKV, el cual fue secuestrado como parte de la evidencia.

Según la PNC, este vehículo fue empleado el lunes 5 de enero en un hecho violento ocurrido en el kilómetro 32 de la ruta CA-9 hacia el Pacífico, donde un hombre perdió la vida, quien, minutos antes del hecho había retirado Q160 mil de una agencia bancaria de Amatitlán.

Durante la diligencia también fue capturado un hombre, presuntamente vinculado con el ataque que se mantiene bajo investigación. Las autoridades no brindaron su identidad, pero confirmaron su detención en el lugar.

Dentro de la vivienda fueron hallados tres casquillos, varios fragmentos de ojivas, boletas bancarias, mascarillas quirúrgicas y otros indicios que, según la PNC, fortalecerán el caso. El procedimiento fue coordinado por agentes de la sede de la DEIC en Palín, como parte del seguimiento al caso, que continúa en desarrollo.

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público, realiza las diligencias correspondientes en la escena del hecho armado registrado esta mañana en el departamento de Petén, en el que perdió

