Hombre dispara contra familia que festejaba Navidad

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 25 de diciembre de la captura de un hombre de 40 años señalado de homicidio.

De acuerdo con la versión policial, el sujeto ingresó a una vivienda y disparó contra una familia que festejaba Navidad.

El hecho ocurrió en la aldea Las Victorias, La Montaña, Jutiapa, informaron las autoridades.

Como consecuencia, murió un hombre en el lugar y una mujer fue llevada a un centro asistencial con heridas de bala.

Los vecinos alertaron en ese momento a una patrulla que pasaba por el lugar y comenzó una persecución que terminó con la captura del supuesto victimario.

"Inmediatamente fue inmovilizado, incautándole una marca Jericho, con su licencia de portación. Se desconocen las causas que originan el ataque", dijo la PNC en un informe.

Otra persecución

En Párramos, Chimaltenango un hombre también disparó contra una vivienda.

Agentes de la PNC comenzaron una persecución que terminó con la captura del individuo.

Al momento de su aprenhensión le fueron incautados tres armas que portaba en forma ilegal.