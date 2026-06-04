Hombre había recuperado su libertad hace tres meses y vuelve a prisión por portación ilegal de arma

Eber “N”, de 29 años, fue capturado en la colonia Candelaria II, Masagua, Escuintla, donde portaba ilegalmente un revólver, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, según los registros policiales, el detenido tiene cuatro antecedentes delictivos.

Las autoridades lo señalan por riña, falta contra las buenas costumbres y entorpecimiento de la labor policial, delitos cometidos entre 2016 y 2017.

Además, la PNC estableció que el capturado cumplió una condena de nueve años en la Granja Penal Canadá, Escuintla, y que recuperó su libertad hace aproximadamente tres meses.

Sin embargo, fue capturado de nuevo al ser sorprendido con el arma de fuego de manera ilegal.

En otro caso, la PNC reportó que en la aldea El Cubilete, Gualán, Zacapa, agentes de la Comisaría 24 capturaron al hondureño Yevin “N”, de 18 años.

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Al detenido le incautaron una pistola calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta, de la cual no portaba los documentos correspondientes.

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