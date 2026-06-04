Hombre había recuperado su libertad hace tres meses y vuelve a prisión por portación ilegal de arma

Justicia

Hombre había recuperado su libertad hace tres meses y vuelve a prisión por portación ilegal de arma

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en Escuintla a un hombre con cuatro antecedentes delictivos que recién había salido de prisión.

|

time-clock

EBER N, RECAPTURADO EN ESCUINTLA

Eber "N" es capturado en Masagua, Escuintla, por portar arma ilegal. (Foto Prensa Libre: PNC)

Eber “N”, de 29 años, fue capturado en la colonia Candelaria II, Masagua, Escuintla, donde portaba ilegalmente un revólver, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, según los registros policiales, el detenido tiene cuatro antecedentes delictivos.

Las autoridades lo señalan por riña, falta contra las buenas costumbres y entorpecimiento de la labor policial, delitos cometidos entre 2016 y 2017.

Además, la PNC estableció que el capturado cumplió una condena de nueve años en la Granja Penal Canadá, Escuintla, y que recuperó su libertad hace aproximadamente tres meses.

EN ESTE MOMENTO

AME9789. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 16/11/2025.- Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial de X del Comando Sur de EE.UU @Southcom que muestra una lancha antes de ser impactada durante la Operación Lanza del Sur este sábado en aguas internacionales. Estados Unidos anunció este domingo que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres a bordo a los que calificó de "narcoterroristas", sin detallar su nacionalidad. EFE/ @southcom /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Jefe del Comando Sur llega a Guatemala en medio del plan de EE. UU. para combatir cárteles en América

Right
contenedores en buque comercio exterior exportaciones

Guatemala enfrenta incertidumbre por propuesta de nuevos aranceles de EE. UU., mientras Mineco analiza medida

Right

Sin embargo, fue capturado de nuevo al ser sorprendido con el arma de fuego de manera ilegal.

En otro caso, la PNC reportó que en la aldea El Cubilete, Gualán, Zacapa, agentes de la Comisaría 24 capturaron al hondureño Yevin “N”, de 18 años.

Para leer más: Capturan a mujer en cárcel de Escuintla cuando trataba de visitar a su pareja a quien ella misma denunció

Al detenido le incautaron una pistola calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta, de la cual no portaba los documentos correspondientes.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Decomiso de armas Escuintla Granja Penal Canadá Masagua 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM