Identifican al piloto del tráiler involucrado en mortal accidente en la autopista Palín-Escuintla

Una cámara instalada en una motocicleta grabó el momento en que un camión circulaba en sentido contrario y provocó un choque múltiple en el kilómetro 56 de la autopista Palín, Escuintla. El accidente ocurrió el viernes 30 de enero y dejó dos personas fallecidas y tres heridas.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Roney Posadas Hernández, piloto del vehículo de transporte pesado, fue capturado por homicidio culposo. Posadas conducía un tráiler blanco, modelo 1998, que trasladaba cemento y block.

El camión “se conducía del carril de sur a norte, de la ciudad capital hacia el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla”, detalla el parte policial.

Las primeras pesquisas señalan que el vehículo de transporte pesado se habría quedado sin frenos segundos antes de circular en sentido contrario.

El tráiler impactó contra una motocicleta roja con placas M-709MFR, en la que se conducían dos hombres. Los Bomberos Voluntarios indicaron que ambas personas murieron desmembradas en el lugar.

De acuerdo con la PNC, la motocicleta está registrada a nombre de Emma del Carmen Castillo Gutiérrez, pero hasta el momento se desconoce la identidad de las dos víctimas.

Posteriormente, el tráiler colisionó con un vehículo rojo con placas P-410CJQ. Su conductor, Nilson Virgilio Morales Cruz, de 45 años, resultó herido y fue trasladado a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla.

Luego, el cabezal que transportaba materiales de construcción impactó otra motocicleta con placas M-769KBQ. La conductora, Adriana Virginia Cañengues Ramos, de 36 años, y su acompañante, Susana Guadalupe Morales Ortiz, de 35, resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Escuintla.

La policía informó que, por la muerte de dos personas y causar lesiones a otras tres, Posadas Hernández fue puesto a disposición del Juzgado de Escuintla.

Dos personas fallecieron desmembradas en un accidente de tránsito en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla. Roney Posadas Hernández, piloto del transporte pesado, fue capturado tras el percance vial. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Video: así fue el accidente en la autopista Palín-Escuintla

En las imágenes se observa el momento en que un camión de carga pesada, que transportaba material de construcción, pierde el control y avanza en sentido contrario en el km 56 de la autopista Palín-Escuintla, donde provoca un choque múltiple.

A toda velocidad impacta varios vehículos y pasa a escasos centímetros de un picop con pasajeros y de la motocicleta desde la que se registró la escena.

Dos personas murieron, pero tanto el motorista como los ocupantes del picop lograron esquivar la tragedia.

En la grabación se ve que el picop, que llevaba personas en la palangana, logra esquivar el tráiler. El motorista que grababa también se orilla justo a tiempo. Segundos después, una nube de polvo, escombros y material de construcción cubre la carretera.