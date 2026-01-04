Muere carbonizado el piloto de un camión que volcó en Moyuta

Un accidente de tránsito ocurrido en la ruta a Moyuta, Jutiapa, dejó como saldo una persona muerta. Se trata del piloto de un camión de transporte pesado, cuyo vehículo volcó y se incendió por causas que aún no han sido establecidas.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 107 de dicha ruta. Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, de las estaciones de Moyuta y Jalpatagua, trabajaron en el lugar para sofocar las llamas. Dentro de la cabina del vehículo fue hallado el cuerpo carbonizado del conductor.

Para la recuperación del cadáver fue necesario utilizar equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", y se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Jornada marcada por accidentes de motocicleta

Durante el transcurso del día se reportaron múltiples percances viales en distintas regiones del país, la mayoría de ellos protagonizados por motociclistas.

En San Miguel Petapa, un motorista de 18 años resultó herido tras accidentarse en el viaducto que conduce a Prados de Villa Hermosa. Fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Otro accidente de motocicleta ocurrió en el kilómetro 45 de la autopista Palín–Escuintla; el piloto, de 30 años, sufrió heridas en cabeza, rostro, fémur y brazo, y fue llevado al Seguro Social de Escuintla.

(Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

En Coatepeque, Quetzaltenango, un menor de edad falleció tras chocar su motocicleta contra un vehículo particular. Bomberos de la estación de Pajapita confirmaron que, al llegar al lugar, la víctima ya no contaba con signos vitales.

También se reportaron accidentes en la ruta Interamericana (km 143), donde un motorista fue atropellado y llevado al Hospital Nacional de Sololá; y en la ruta al Atlántico (km 48), donde tres personas cayeron de su motocicleta al perder el control del vehículo y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Guastatoya.

Otros incidentes del día

Además de los accidentes de motocicleta, se reportó un incendio en una motocicleta en la 10 calle y 19 avenida de la zona 1. El siniestro fue controlado sin que se registraran heridos.

En otro caso, en la zona 7 de San Miguel Petapa, se localizó a un hombre fallecido sobre la vía pública, por causas aún no determinadas. Bomberos de la estación de Villa Hermosa esperaban la llegada de las autoridades.

Posibles causas de los accidentes

Según cuerpos de socorro y autoridades viales, entre las causas más frecuentes de este tipo de incidentes se encuentran:

Exceso de velocidad.

Irrespeto a las señales de tránsito.

Conducción bajo efectos de alcohol o estupefacientes.

Distracción al volante.

Falta de equipo de protección adecuado, especialmente en motociclistas.

Los cuerpos de socorro reiteran el llamado a conducir con responsabilidad, respetar las normas viales y portar el equipo necesario, para evitar más tragedias en las carreteras del país.

