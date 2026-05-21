IGSS revela detalles sobre operativos realizados en hospital de la zona 6

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que este jueves 21 de mayo, en las instalaciones del Hospital General Juan José Arévalo Bermejo, en la zona 6 de la capital, hubo una serie de allanamientos.

Explicó que las diligencias de las autoridades derivaron de una denuncia interpuesta por la administración del hospital, luego de detectar una discrepancia en registros durante el conteo y la confrontación de consolidados relacionados con medicamentos controlados.

Añadió que, de forma inmediata, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes, que incluyeron el requerimiento de una auditoría interna y el seguimiento administrativo necesario para determinar los hechos y establecer responsabilidades conforme a la ley.

Según el IGSS, la denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público el pasado 23 de abril, momento desde el cual ha brindado colaboración en las diligencias e investigaciones en curso, incluidas las acciones presenciales efectuadas por las autoridades competentes.

Afirmó que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier hecho que pueda afectar la confianza de los derechohabientes y de la población guatemalteca.

Indicó que actúa con responsabilidad para fortalecer los mecanismos de control y garantizar el uso adecuado de los recursos institucionales.

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Anunció que informará oportunamente sobre los avances que correspondan, siempre en apego al debido proceso y al interés de la población guatemalteca.

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