Inacif identifica al primero de los 12 cuerpos localizados en la zona 25 y es una joven de 20 años

Luego de cuatro días desde que se reportó el hallazgo de cuerpos en un sector de la zona 25, autoridades lograron identificar a uno de los fallecidos, según el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Se trata de Mindy Xiomara Enríquez Donis, de 20 años de edad, según el trabajo de investigación realizado por el equipo investigativo del Inacif, detalló Comunicación Social del departamento forense.

El viernes 19 de diciembre los cuerpos de socorro fueron alertados de posibles restos humanos ubicados en Santa Lucía Los Ocotes, al fondo de un barranco que es utilizado como basurero clandestino.

Los paramédicos al llegar confirmaron, de viernes a domingo, la ubicación de 10 cuerpos y dos osamentas, que por el avanzado tiempo de defunción fue imposible detallar sexo y rango de edad estimada.

Pero este 23 de diciembre, los médicos forenses del Inacif lograron identificar a la primera víctima, tratándose de una joven mujer de 20 años de edad, que no figura en el sistema de alertas Isabel Claudina, que documenta a cada mujer que es reportada como desaparecida en el país.

Al momento que los paramédicos fueron rescatando cada uno de los cuerpos, lograron apreciar señales de violencia. La mayoría de los cuerpos se encontraban atados de pies y manos.

La saña del crimen contra esta joven mujer también fue confirmada en el estudio forense, quien detalló como causa de mujer asfixia por estrangulamiento.

La unidad canina de losBomberos Voluntarios ayudó a localizar los restos humanos. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

De momento quedan pendientes de identificación otros 11 cuerpos, de los cuales cada uno será perfilado por la Policía Nacional Civil (PNC), según detalles ayer autoridades policiales.

La hipótesis que maneja el Ministerio de Gobernación es que los fallecidos podrían integrar un grupo criminal en disputa por la pelea del territorio para la distribución de droga, zona en donde opera la Mara 18.