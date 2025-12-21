Localizan más cadáveres por tercer día consecutivo y la cifra de cuerpos se eleva a 10

Por medio de la sección canina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se reportó la localización de más cuerpos al fondo de un barranco en la zona 25, elevando la cifra de cadáveres que han sido localizados desde el pasado viernes.

El reporte de este domingo llevó a los paramédicos a hacer una inspección en el kilómetro 14.5 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, localizando a cuatro personas fallecidas.

Sus identidades no han sido dadas a conocer, pero los paramédicos lograron confirman la nueva cifra de fallecidos tras descender a un barranco de la zona para hacer la recuperación de los mismos.

El primer caso de este tipo fue reportado el pasado viernes, incluso este sábado también se reportó una localización similar, pero con los cuatro cuerpos localizados esta mañana el total de fallecidos se eleva a 10.

Los paramédicos no han profundizado en las causas de muerte o bien en el sexo o posible edad de los fallecidos, ya que son extremos que dependen del trabajo de investigación que realizarán los fiscales.

Los agentes caninos, gracias a su olfato, pudieron dar las alertas a los rescatistas, que inicialmente habían reportado que este domingo eran tres nuevos cuerpos.

Pero a medida que lograron llegar y verificar con más cercanía la zona, confirmaron por sus canales de información que en realidad se trataba de cuatro fallecidos.