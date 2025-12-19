Hallan cadáveres de dos mujeres y un hombre en el lago de Amatitlán

Sucesos

Hallan cadáveres de dos mujeres y un hombre en el lago de Amatitlán

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre el hallazgo de tres cuerpos en un sector del lago de Amatitlán.

HALLAN TRES CUERPOS EN AMATITLÁN

Bomberos trabajan en área donde fueron localizados tres cadáveres en el lago de Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios de Villa Canales fueron destacados este viernes 19 de diciembre a Playa de Oro, San Miguel Petapa.


En ese lugar fueron localizados los cadáveres de tres personas que flotaban en el lago de Amatitlán.

Con ayuda de pescadores locales, los cuerpos fueron llevados a la orilla y entregados a las autoridades correspondientes.

Se trata de los restos de dos mujeres y un hombre, indicaron los bomberos.

Se desconoce la identidad de los fallecidos y, por el estado de putrefacción, aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte.

El 6 de junio recién pasado, el cadáver de una mujer fue localizado a la orilla del referido lago, en el sector de Playa de Oro.

Para leer más: Localizan un cadáver a orillas del Lago de Amatitlán y otro en un río en Izabal

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

