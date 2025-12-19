Hallan cadáveres de dos mujeres y un hombre en el lago de Amatitlán

Los Bomberos Voluntarios de Villa Canales fueron destacados este viernes 19 de diciembre a Playa de Oro, San Miguel Petapa.



En ese lugar fueron localizados los cadáveres de tres personas que flotaban en el lago de Amatitlán.



Con ayuda de pescadores locales, los cuerpos fueron llevados a la orilla y entregados a las autoridades correspondientes.



Se trata de los restos de dos mujeres y un hombre, indicaron los bomberos.





Se desconoce la identidad de los fallecidos y, por el estado de putrefacción, aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte.



El 6 de junio recién pasado, el cadáver de una mujer fue localizado a la orilla del referido lago, en el sector de Playa de Oro.

