Instan a presentar tachas contra aspirantes a dirigir el Ministerio Público

A pesar de que no existe una guía de los elementos esenciales que deben contener las tachas en contra de los 15 aspirantes a fiscal general, la Comisión de Postulación para elegir al jefe del Ministerio Público (MP) invita a presentar las mismas a partir de este viernes y el próximo lunes 14 y martes 15 de marzo por parte de organizaciones sociales, entidades y personas.

Según las normas internas de la Postuladora las tachas deberán plantearse de forma escrita dirigida a dicha sala de trabajo, deberán identificarse con nombre completo y adjuntar copia del Documento Personal de Identificación (DPI); además deberá acompañar al original 15 copias integras de los documentos entregados, foliados y otra copia adicional en formato digital PDF.

Además, la Comisión de Postulación advierte que “no se admitirán señalamientos anónimos” extremo que se encuentra resaltado en la normativa interna. También deben exponer en qué consisten el o los señalamientos de forma clara y concisa, fundamentando las aseveraciones y estás no deben basarse en señalamientos políticos, así como en denuncias, demandas o procedimientos en trámite, si sobre los mismos “aún no existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada o resolución definitiva no pendiente de recurso o notificación alguna” se lee en el documento.

Luego de la presentación de tachas o señalamientos, la Postuladora y revisará los mismos a partir del próximo 17 de marzo a fin de analizar y determinar si amerita la expulsión de los aspirantes señalados. Es importante destacar que quienes sean señalados tendrán tres días hábiles para intentar defenderse, con argumentos y pruebas de descargo.

Los requerimientos de los señalamientos

1) No admitirán señalamientos anónimos

2) No aceptarán denuncias por demandas pendientes de condena firme, resolución definitiva y con recurso pendiente

3) Exponer los señalamientos en forma clara y concisa, fundamentando las aseveraciones

4) Se deben adjuntar los documentos y medios de comprobación que demuestran la veracidad de los señalamientos

5) Acompañar copia digital en formato PDF que puede en CD, DVD o USB

6) Cada señalamiento debe contener 15 copias integras

Verificarán antecedentes

La Postuladora avaló que 10 instituciones en las que verificarán los antecedentes de los 15 aspirantes a dirigir el Ministerio Público siendo estás: La Junta de Disciplina Judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Tribunal Supremo Electoral, las Universidades en Guatemala y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Sin embargo, la solicitud de datos no se limitará a las instituciones anteriormente mencionadas, si es necesario se consultarán a las entidades que sean necesarias.

Otros acontecimientos

Además, la Postuladora informó que el próximo 29 de marzo se realizará la prueba psicométrica la cual estará a cargo de la Universidad del Valle de Guatemala, los candidatos deben responder cuestionarios de personalidad y otro de competencias, para ello tendrán 3 horas aproximadamente y deben acudir a las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales ubicada en la zona 16 de la ciudad, desde las 9:00 horas.

Mientras que el 1, 4 y 5 de abril se desarrollarán las entrevistas públicas con los aspirantes a fiscal general en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Los excluidos

El pasado lunes 7 de marzo los integrantes de la Comisión de Postulación excluyeron de forma definitiva a nueve de los 10 aspirantes que presentaron sus pruebas de descargo, debido a que no cumplieron con algunos de los requisitos establecidos por dicha sala de trabajo. Es importante mencionar que la Postuladora hasta el momento solamente ha revisado si el aspirante cumple con los requerimientos mínimos.

Los aspirantes que fueron excluidos son:

Francisco Javier Puac Choz Eduviges Manuel Cortéz Franc Armando Martínez Ruí Silvia Lucrecia Villalta Martínez Fernando Linares Beltranena Brenda Dery Muñoz Sánchez Sandra Elizabeth Acán Guerrero Edward Rosalío Gómez García Nydia Lissette Arévalo Flores

La única candidata que obtuvo la mayoría de votos para su reincorporación al proceso de elección a fiscal general fue Darleene Apolonia Monge Pinelo, tras avalar que presentó una constancia en la cual comprueba que no ha recibido sanciones del Ministerio Público; sin embargo reconoció que si recibió una amonestación verbal pero cuando no era profesional, sino auxiliar fiscal y esta le fue retirada con el procedimiento de rehabilitación.

Peticiones

Los Comisionados escucharon las peticiones de algunas organizaciones y le cedieron el espacio al representante de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Victimas del Conflicto Armado Interno e instaron a los integrantes de la postuladora a integrar la nómina apegándose a los requisitos de ley y elegir a candidatos que no tengan relación directa con el Presidente.

Por su lado el representante de LAMBDA, asociación que lucha por la igualdad, dignidad y participación de las personas de diversidad sexual, desde el ejercicio de los derechos humanos, solicitaron elegir a los aspirantes idóneos, derivado a que han identificado a algunos de los postulantes que se han pronunciado en contra de los grupos que dicha entidad representa.