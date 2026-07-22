Interceptan a hombre que intentaba ingresar un pan con 149 piedras de crack y marihuana a cárcel de Jalapa

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que policías de la Comisaría 22 capturaron a Anthony “N”, de 23 años, en la entrada a la cárcel de Jalapa.

Según la PNC, el detenido fue descubierto el martes 22 de julio, cuando pretendía visitar a un integrante de la mara Barrio 18 recluido en el sector tres de ese centro carcelario.

La PNC añadió que, entre las encomiendas que llevaba el ahora capturado, había un pan repleto de droga.

“Dentro del pan llevaba 149 piedras de crack y varias porciones compactas de marihuana”, afirmó la PNC.

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Incautan marihuana

En otro caso, la PNC informó que el salvadoreño Carlos “N”, de 45 años, fue detenido en la aldea El Salamar, Moyuta, Jutiapa.

Agentes le decomisaron siete bolsas de marihuana y dos envoltorios con fragmentos cristalinos de metanfetamina.

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