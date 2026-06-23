Jose Rubén Zamora afirma que la extensa prisión preventiva casi le ha hecho cumplir condenas sin que haya sentencias

En la Corte de Constitucionalidad (CC) se desarrolló este martes 23 de junio la vista pública para conocer las acciones relacionadas con los casos del periodista Jose Rubén Zamora. No asistieron los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Julia Rivera.

Durante la vista pública, Zamora aseguró haber sido víctima de “terrorismo de Estado” durante 36 años y afirmó que el proceso penal en su contra estuvo plagado de irregularidades.

También señaló que nunca abandonó el país para evadir la justicia y cuestionó la investigación efectuada por el Ministerio Público (MP).

En declaraciones a la prensa, el periodista se refirió a la prisión preventiva que ha enfrentado y afirmó que, en su caso, suma más de 1 mil 400 días preso en un recinto de aislamiento, donde las personas sancionadas permanecen no más de 18 días.

“Dentro de esos 1 mil 400 días he pagado el 72% anticipadamente de una condena que todavía no tengo en el caso de lavado. Y por otro lado he cumplido el 98% —de condena— del caso que tiene que ver con las boletas del aeropuerto y un supuesto caso de obstrucción que hace tres años tuvo su primera audiencia, no ha habido audiencia intermedia y he estado empantanado en el aire”, expresó Zamora.

Según Zamora, en varias oportunidades han presentado recusaciones contra los jueces a cargo de los casos personas que, según él, “ni siquiera son sujetos procesales ni querellantes adhesivos”.

“Es lamentable que en mi caso las audiencias que hemos visto han sido, en general, para ver si estoy en la cárcel esperando tener los juicios o estoy en mi casa, a pesar de que, como pena anticipada, les decía, en un caso ya cumplí 98% y en el otro 72%”, añadió.

Afirmó que sus casos no se han discutido, pues lo que se ha debatido es si está preso o puede permanecer en su casa, donde también su vida sigue en un letargo, ya que solo sale para poner la huella en el MP.

Zamora externó que carece de recursos y que, según él, su vida está estancada, pues son tres años sin ver a su familia y viviendo una vida “casi como vegetal”.

“Aniquilaron mi patrimonio, intentaron, porque no pudieron, aniquilar mi presunción de inocencia y me tienen arbitrariamente ahí encerrado”, señaló.

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Dijo que ahora tiene que esperar la resolución de la CC y recordó que, con el voto razonado en contra del entonces magistrado Rony López, el magistrado Roberto Molina y la exmagistrada Leyla Lemus lo regresaron a prisión.

“Espero que ahora prevalezca la justicia y no solo por mí. Tiene la oportunidad la nueva Corte de demostrar que su compromiso es con un genuino Estado de Derecho”, añadió Zamora.

Zamora explicó que el fondo de la vista pública tiene que ver con la prisión preventiva, que es una medida excepcional, y que él ha sumado 1 mil 400 días preso.

Indicó que en el caso del supuesto lavado de dinero hasta la jueza dijo que “el MP fue incapaz de probar que había lavado”, y reiteró que ya cumplió el 72% de la condena por anticipado; según él, casi tres cuartas partes.

También reiteró el caso en el que ya cumplió el 98% de la condena y, según Zamora, el MP le ha pedido a la CC que lo regrese a prisión para que cumpla el 2% que falta, lo que equivaldría a tres o cuatro semanas.

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