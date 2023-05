Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de Jose Rubén Zamora, es condenado por obstaculización a la acción penal

En el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala se llevó a cabo la audiencia de primera declaración.

Marroquín Godoy, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, está vinculado en la investigación que deriva del Caso Chantaje Impunidad y Lavado de Dinero, en el que está señalado Jose Rubén Zamora.

En su argumentación, el juzgador indicó que hay indicios razonables suficientes para considerar que el señalado pudo haber tenido participación en el ilícito de obstaculización a la acción penal, “porque probablemente sí pudo haber proporcionado información falsa a la fiscalía”.

Añadió que el sindicado, primo de Rubén Zamora, tenía el derecho de aceptar los cargos por haber sido ligado a proceso, aunque no es una obligación.

El recién pasado 27 de abril, Marroquín Godoy se entregó a la justicia y fue fichado en el sótano de la Torre de Tribunales.

Acepta cargos

En su declaración, Marroquín Godoy indicó: “Quiero aceptar todas las imputaciones que me está haciendo el Ministerio Público en cuanto a que mentimos, en cuanto a las declaraciones donde no dimos la verdad de los hechos, que eso nos implicó el haber ocultado alguna información al Ministerio Público en su momento”.

Explicó que los hechos sucedieron de la siguiente manera: “A mí Jose Rubén Zamora me contacta en el mes de junio para hacerme una solicitud en cuanto a que tenía necesidad de conseguir fondos para pagar unas planillas de Bono 14 en el Periódico”.

Agregó que Zamora estaba en le necesidad quién le podría compara publicidad o bien comprar una obra de arte que él tenía de Elmar Rojas, a lo que Marroquín le respondió que vería la posibilidad de ver quién podría estar interesado.

Compra de obra de arte

A mediados de julio se contactó con Alejandro Girón Lainfiesta, quien tenía interés sobre productos de arte, ambos están en el gremio de construcción y por eso se conocían.

A finales de julio del 2022 convocó a una reunión en un restaurante, donde a Zamora le presentó a Girón Lainfiesta.

Zamora le hizo un planteamiento para saber si le podía vender un prepago de publicidad o bien una obra de arte del referido artista.

Girón Lainfiesta le manifestó a Zamora que sí tenía interés de evaluar las dos posibilidades y que el tema de publicidad no la miraba muy viable, pero “que lo dejara pensar, que finalmente él quería colaborar con él-Zamora- y en ese momento le hizo el ofrecimiento de poderle entregar Q40 que llevaba en efectivo esa noche”.

Según Marroquín, Zamora aceptó el dinero y Girón Lainfiesta quedó en conseguir otros Q200 mil y que le diera tiempo unos dos días.

“Se pactó en ese momento que tan publicidad como el cuadro, el monto a invertir eran Q300 mil, quiero dejar bien claro que yo en ningún momento fui el que negoció eso, sino fue una negociación directa entre Alejandro y José Rubén”, señaló.

Luego de fijados los montos terminó la reunión y dos días después, hubo comunicación entre Marroquín Godoy y Girón Lainfiesta, para indicarle que consiguió los Q200 mil.

Marroquin le dijo se comunicaría con Zamora para ver la posibilidad si recibiría el dinero, y este le indicó que estaba de acuerdo que le recibiera los Q200 mil, por le indicó que no andaría con esa cantidad en la calle.

Luego le dijo que cuando ya tuviera el efectivo, que enviara a un piloto a su casa para recoger el efectivo.

Girón Lainfiesta le indicó a Marroquín que ya tenía la referida cantidad y que se juntaran cerca de su casa en Santa Catarina Pinula, por la aldea El Pueblito, donde se juntaron y cada quien iba en vehículo e hicieron el traslado del dinero.

“El me entregó un sobre con el dinero de los Q200 mil, yo no abrí ese sobre, no vi qué iba adentro, simplemente lo agarré, lo llevé a mi casa, llamé a José Rubén Zamora y le dije, ‘mirá, aquí tengo el dinero que te manda Alejandro’, por lo que me dijo Alejandro, en ese sobre iban Q200 mil”, agregó.

Indicó que en ese momento no se habló de algún tipo de documento, sino que Girón Lainfiesta analizaba si lo iba a usar en publicidad o bien para la compra de la obra de arte.

Posteriormente, se registró la captura de Zamora y “en ese momento no se había firmado ningún documento, tal como lo dice la fiscalía”.

Ante la captura, Girón Lainfiesta lo llamó preocupado en cuanto a qué iba a pasar con el dinero que ya le había entregado a Zamora y él no había recibido ni la obra y tampoco había dicho si iba a usar publicidad.

Luego Girón Lainfiesta le manifestó que lo quiere es la obra y Marroquín le dijo que se comunicaría con la familia de Zamora para saber qué procedía, y la respuesta fue que el cuadro -obra de arte- se le entregaría.

Sabía que Zamora mostró la obra de arte por medio de una fotografía y no hablaron no de nombres, “ni de nada por el estilo”.

Promesa de compraventa

La familia de Zamora le indicó que el arreglo era de Q300 mil, de los cuales hacia falta Q60 mil, por lo que Girón Lainfiesta buscaba algún tipo de garantía por el dinero entregado.

El comprador indicó que no era adecuado dar los otros Q60 mil por la situación luego de la captura, por lo que Marroquín se comunicó con Zamora, quien le planteo la promesa de compraventa, para explicar que se le daría la pintura cuando completara los Q300 mil y sí hubo acuerdo.

El 5 de octubre 2022 se reunieron con el hijo de Zamora para dar información del contrato, luego le dijeron que se reuniera con él -Zamora- ya en Marisca Zavala, donde se le entregó un documento para que lo llevara al representante legal y se firmara la promesa de compraventa.

Luego le informó a Girón Lainfiesta que ya estaba el contrato firmado por Zamora y faltaba que los firmara el representante legal del comprador, mientras se hacia el pago de los Q60 mil.

Luego, Zamora recibió el contrato ya firmado y después Girón Lainfiesta llamó molesto a Marroquín Godoy porque le notificaron el MP que usaban el contrato y que lo proponían como testigo de cargo para el caso de Zamora.

También hizo las gestiones para hacer la entrega de la obra de arte y según Marroquín, el pago de los Q60 mil ya no ocurrió, pero se procedió a entregar la pintura.

De nuevo, Girón Lainfiesta le manifestó que lo citaron de nuevo en el MP y le indicó que la información del contrato no cuadraba en nada con al información que habían puesto en la promesa de compraventa.

Ante esto, el comprador le manifestó que se sentía engañado y utilizado, por lo que denunciaría para ser ver que la información que tenía no era la que había firmado.

“Entiendo y aceptó que mentimos a la fiscalía, lo hicimos talvez en un momento de mucha presión”, externó, además pidió disculpas a la fiscalía y al pueblo de Guatemala.

El caso

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ha informado que “estas personas se concertaron y mediante la elaboración de un contrato privado de promesa de compraventa de una obra de arte, valorada en Q300 mil, intentaron darle apariencia de legalidad a la cantidad de Q240 mil consistente en una parte del dinero que fue incautado y que el señor Jose Rubén Zamora Marroquín solicitó a Ronald Giovanni García Navarijo ingresará al sistema bancario nacional”.

Lea también: Jose Rubén Zamora explica la procedencia de Q300 mil y niega señalamientos de chantaje y tráfico de influencias

También el 27 de abril, el juez Mena resolvió ligar a proceso penal a Juan Francisco Solórzano Foppa y a Justino Brito Torrez por obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en el mismo caso.

Orlando Alejandro Álvarez Zamora, también señalado en el caso, fue citado para declarar al igual que Alejandro Girón Lainfiesta.