Juan Francisco Solórzano Foppa y otras dos personas quedan en prisión provisional por caso Política y Falsedad

El exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, a la izquierda, en la carceleta de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

La madrugada de este jueves 20 de mayo concluyó la la audiencia en el Juzgado Penal de Turno en el que se le hizo saber el motivo de detención al exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa y otras tres personas que son sindicados de cometer irregularidades de la creación de un partido político.

La audiencia concluyó a las 2 horas y el juez resolvió que Solórzano Foppa, Aníbal Antonio Arguello Mayén (exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad) y José Miguel Quintanilla Castillo quedarán en prisión provisional en la cárcel de Matamoros mientras se realiza la audiencia de primera declaración.

Roberto Cáceres Estrada, de 77; por padecimientos de salud, fue enviado a un sanatorio privado con custodia del Sistema Penitenciario mientras médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo evalúan.

El juez Penal de Turno expuso que no podía resolver retirar o no las órdenes de aprehensión debido a que no conocía el expediente en el que se señala de irregularidades a los detenidos y programó la audiencia de primera declaración para el 27 de mayo próximo.

Además, el juez Penal de Turno pidió al Juzgado Sexto Penal el expediente del caso y si tiene una situación especial la audiencia de primera declaración tendría que desarrollarse en ese Juzgado que es el contralor del proceso.

“Me resulta imposible resolver una y otra cosa, solo cuento con las órdenes de aprehensión (sin el expediente que posee el Juzgado Sexto Penal). Y si estamos en horas de la madrugada (en audiencia) es para que se cumplan las garantías y derechos constitucionales de cada uno”, expuso el juez Penal de Turno.

El motivo de detención de los aprehendidos lo conoció un Juzgado Penal de Turno debido a que las órdenes de captura las giró el Juzgado de Diligencias Urgentes.

El caso

La Fiscalía de Sección contra Delitos Electorales del Ministerio Público ejecutó el miércoles 19 de mayo un operativo en el que fue aprehendido Solórzano Foppa, Arguello Mayén, Quintanilla Castillo y Cáceres Estrada.

Ellos y al menos 15 personas son señaladas por la posible comisión de delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración.

José Curruchiche, jefe interino de la Fiscalía de Delitos Electorales, indicó el día de la captura que el 1 de marzo del 2020 se elaboró un acta notarial para la constitución de un grupo político.

“Esta acta es elaborada por el notario Carlos Ramiro Moino Cárdenas, donde fue requerido por 553 personas. Se hizo constar que estuvo presente una persona, Luis Fernando Agustín Osorio, quien firmó el acta, pero esta persona falleció el 9 de octubre de 2018, por lo que no pudo haber comparecido a esa reunión”, indicó.

“A la Fiscalía le llamó la atención que 553 personas estuvieran reunidas en un salón, en plena pandemia. Se determinó, por parte de la Fiscalía, que hay personas que no saben leer y otras que no les corresponde el Documento Personal de Identificación”, agregó Curruchiche.

Curruchiche añadió que supuestamente Solórzano Foppa y otra docena de personas “de forma dolosa y deliberada insertaron hechos y actos falsos” para la creación de un partido político en 2020.

Enfatizó que se inscribió dentro de la agrupación política, denominada Partido Ambientalista Guatemalteco, a una persona fallecida.

Añadió que el 1 de marzo del 2020, entre las 9 y 15.30 horas, en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla, en residenciales Las Victorias, compareció el notario Moino Cárdenas y manifestó en el acta notarial e indicó que fue requerido por las 553 personas a afecto de hacer constar la integración del partido político. El caso lo llevará el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal.

Añadió que la residencial informó que el 1 de marzo 2020 no se llevó a cabo ninguna reunión en el lugar.