Juez cierra el caso contra mujer que lanzó agua caliente con cal a una bebé en Mazatenango

María Elena Pérez, de 69 años, fue detenida por haber lanzado agua caliente con cal a una mujer y su bebé el pasado 25 de febrero en Mazatenango, Suchitepéquez.

José Chacón, abogado de Pérez, indicó que se logró este acuerdo debido a que la menor no sufrió daño permanente en la vista, según las pruebas científicas presentadas ante el juez. Además, afirmó que su defendida “estaba arrepentida de la acción cometida”.

Agregó que el pasado 8 de agosto se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre la madre de la menor y la sindicada, en la que se acordó que Pérez pagaría Q12 mil como reparación digna.

El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepéquez resolvió cerrar el caso mediante un criterio de oportunidad.

El abogado de Pérez también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la aplicación de una medida de desjudicialización.

¿Por qué María Pérez le tiró agua caliente con cal a madre e hija?

El 25 de febrero de 2025, en la 3a calle de la colonia Independencia, en Mazatenango, Suchitepéquez, María Pérez fue grabada mientras lanzaba agua caliente con cal a una madre y su hija.

La madre de la bebé señaló en ese momento que la presunta agresora era vecina del lugar y que, en ocasiones anteriores, había atacado a otros niños de la colonia.

El 21 de marzo, Elena Pérez se entregó a la Policía Nacional Civil (PNC) y un juez la ligó a proceso penal por el delito de maltrato contra menores de edad, además de concederle arresto domiciliario bajo fianza.

La sindicada indicó entonces que abandonó su vivienda debido a los ataques de vecinos.