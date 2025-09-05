Juez cierra el caso contra mujer que lanzó agua caliente con cal a una bebé en Mazatenango

Guatemala

Juez cierra el caso contra mujer que lanzó agua caliente con cal a una bebé en Mazatenango

Luego de un acuerdo, un juez cierra el caso contra una mujer señalada de lanzar agua caliente con cal a una madre y su bebé en Mazatenango, Suchitepéquez.

Marvin Túnchez

y

|

Una niña de un año y su madre sufrieron un ataque con agua caliente y cal, en Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Una niña de un año y su madre sufrieron un ataque con agua caliente y cal, en Mazatenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

María Elena Pérez, de 69 años, fue detenida por haber lanzado agua caliente con cal a una mujer y su bebé el pasado 25 de febrero en Mazatenango, Suchitepéquez.

José Chacón, abogado de Pérez, indicó que se logró este acuerdo debido a que la menor no sufrió daño permanente en la vista, según las pruebas científicas presentadas ante el juez. Además, afirmó que su defendida “estaba arrepentida de la acción cometida”.

Agregó que el pasado 8 de agosto se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre la madre de la menor y la sindicada, en la que se acordó que Pérez pagaría Q12 mil como reparación digna.

El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepéquez resolvió cerrar el caso mediante un criterio de oportunidad.

EN ESTE MOMENTO

El Ministerio Público recibió denuncias por compra de boletos para el juego entre Guatemala y El Salvador que tuvo lugar la noche del jueves 4 de septiembre en el estadio La Pedrera, zona 6 de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

MP da detalles sobre la venta de boletos falsos para el partido Guatemala vs El Salvador

Melisa Palacios y María Fernanda Bonilla

Caso Melisa Palacios: Chats y videollamada revelan los momentos previos al crimen

El abogado de Pérez también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la aplicación de una medida de desjudicialización.

¿Por qué María Pérez le tiró agua caliente con cal a madre e hija?

El 25 de febrero de 2025, en la 3a calle de la colonia Independencia, en Mazatenango, Suchitepéquez, María Pérez fue grabada mientras lanzaba agua caliente con cal a una madre y su hija.

La madre de la bebé señaló en ese momento que la presunta agresora era vecina del lugar y que, en ocasiones anteriores, había atacado a otros niños de la colonia.

El 21 de marzo, Elena Pérez se entregó a la Policía Nacional Civil (PNC) y un juez la ligó a proceso penal por el delito de maltrato contra menores de edad, además de concederle arresto domiciliario bajo fianza.

La sindicada indicó entonces que abandonó su vivienda debido a los ataques de vecinos.

ESCRITO POR:

Marvin Túnchez

Marvin Túnchez

Lee más artículos de Marvin Túnchez

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

Mazatenango Suchitepéquez Niñez de Guatemala Violencia contra la niñez 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS