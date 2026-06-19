Juez liga a proceso por homicidio culposo a mujer involucrada en accidente en la calzada San Juan

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Juez liga a proceso por homicidio culposo a mujer involucrada en accidente en la calzada San Juan

Juzgado ordena investigar a involucrada en múltiple colisión en la calzada San Juan.

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LIGAN A PROCESO A MUJER POR ACCIDENTE EN LA SAN JUAN EL 17 DE JUNIO 2026

Automóvil involucrado en percance ocurrido en la 23 avenida y calzada San Juan, zona 7. (Foto Prensa Libre: compartida por Amílcar Montejo)

Un Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal por homicidio culposo a Heidi Julia María Rottman, quien estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la 23 avenida y calzada San Juan, zona 7, donde murió una mujer, informaron fuentes judiciales este viernes 19 de junio.

Rottman estuvo involucrada en una colisión múltiple al impactar varias motocicletas y un vehículo. Además, chocó contra el arriate central de la vía.

La señalada fue beneficiada con una medida sustitutiva consistente en el uso de un dispositivo de control telemático y la obligación de acudir al registro biométrico en el Ministerio Público. El caso seguirá a cargo del Juzgado Cuarto Penal.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 17 de junio frente a un centro comercial, donde se registró una triple colisión en la que estuvieron involucrados un automóvil y dos motocicletas.

EN ESTE MOMENTO

AME994. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/07/2023.- Un integrante de la Junta Electoral Departamental muestra una boleta impugnada durante la segunda audiencia de revisión de escrutinio de las pasadas elecciones generales, hoy, en Ciudad de Guatemala. La agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, exigió este martes un recuento de votos manual en la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, mientras fiscales de otros partidos han rebatido su postura. Es por ello que las juntas electorales de los 22 departamentos del país centroamericano se reunieron este martes para cumplir con la resolución y revisar las actas de votación que pudieran ser impugnadas. EFE/ Edwin Bercián

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De acuerdo con el informe policial, tras el accidente fueron capturados la conductora del automóvil, identificada como Heidi Julia María Rottman, de 23 años, y un motorista, quienes quedaron consignados por homicidio culposo.

Tras el accidente, un video difundido en redes sociales captó una agresión que provocó indignación entre los usuarios.

Para leer más: Conductora ofrece disculpas tras accidente y recibe golpe con un casco en plena vía pública

En las imágenes se observa a la conductora del automóvil acercarse a un motorista después del percance. Según versiones preliminares, la mujer intentó dialogar o disculparse por lo ocurrido; sin embargo, el hombre reaccionó de forma violenta y la golpeó en la cabeza con un casco.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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