Juez liga a proceso por homicidio culposo a mujer involucrada en accidente en la calzada San Juan

Un Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal por homicidio culposo a Heidi Julia María Rottman, quien estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en la 23 avenida y calzada San Juan, zona 7, donde murió una mujer, informaron fuentes judiciales este viernes 19 de junio.

Rottman estuvo involucrada en una colisión múltiple al impactar varias motocicletas y un vehículo. Además, chocó contra el arriate central de la vía.

La señalada fue beneficiada con una medida sustitutiva consistente en el uso de un dispositivo de control telemático y la obligación de acudir al registro biométrico en el Ministerio Público. El caso seguirá a cargo del Juzgado Cuarto Penal.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 17 de junio frente a un centro comercial, donde se registró una triple colisión en la que estuvieron involucrados un automóvil y dos motocicletas.

De acuerdo con el informe policial, tras el accidente fueron capturados la conductora del automóvil, identificada como Heidi Julia María Rottman, de 23 años, y un motorista, quienes quedaron consignados por homicidio culposo.

Tras el accidente, un video difundido en redes sociales captó una agresión que provocó indignación entre los usuarios.

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En las imágenes se observa a la conductora del automóvil acercarse a un motorista después del percance. Según versiones preliminares, la mujer intentó dialogar o disculparse por lo ocurrido; sin embargo, el hombre reaccionó de forma violenta y la golpeó en la cabeza con un casco.

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