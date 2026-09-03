Juez suspende audiencia contra Julio Valentín Monroy, presunto cabecilla de “los Taxistas del Viejo”, quien permanece libre

Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal “Los Taxistas del Viejo”, permanece en libertad y deberá esperar hasta el 10 de noviembre del 2026 para comparecer a su audiencia de primera declaración.

La audiencia estaba programada para este jueves 3 de septiembre, pero, de acuerdo con la notificación del Juzgado Décimo Penal, se reprogramó debido al “estado que guarda la agenda de la Judicatura”.

Monroy López tenía una orden de captura emitida el 12 de diciembre del 2025 por los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita. Sin embargo, tras su captura, el juez décimo penal, Jimi Bremer, dejó sin efecto la orden de aprehensión y ordenó su libertad.

En su resolución del 19 de agosto, el juez Bremer indicó que Monroy López solventó su situación legal al quedar sin efecto la orden de aprehensión en su contra y giró instrucciones para que el sindicado saliera de las carceletas de la Torre de Tribunales.

La resolución judicial permite al señalado afrontar el proceso fuera de prisión, por lo que fue citado para comparecer a la audiencia de primera declaración programada para este 3 de septiembre.

De acuerdo con las investigaciones, las autoridades consideran que el sospechoso es el cabecilla de una estructura que utilizaba taxis piratas para movilizarse y cometer actividades criminales.

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Además, la investigación relaciona a la organización con distintos hechos violentos, entre ellos, intentos de ataque contra el alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, y el asalto a un transporte de valores registrado el 1 de septiembre del 2025 en San José El Rodeo, San Marcos.

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