Jueza Cruz Toscano retira medida de coerción a exdiputada Aracely Chavarría en caso Asalto al Ministerio de Salud

El Tribunal de Mayor Riesgo D estará a cargo del juicio contra la exdiputada Aracely Chavarría, señalada en el caso Asalto al Ministerio de Salud por supuesto tráfico de influencias.

Durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas, este lunes 9 de febrero, la jueza Abelina Cruz Toscano le revocó una de las medidas de coerción, por lo que podrá salir de Guatemala para someterse a tratamientos médicos.

Se informó que el inicio del debate queda sujeto a la agenda del Tribunal de Mayor Riesgo D.

El caso Asalto al Ministerio de Salud fue dado a conocer por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en julio del 2019 como una investigación sobre una supuesta estructura criminal que operó dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) entre el 2012 y el 2014.

Esa red habría manejado adjudicaciones y contrataciones en hospitales y centros de salud, influencias para nombramientos, plazas fantasma y cobros de comisiones ilícitas a empresas beneficiadas, según la investigación.

Entre los involucrados figuran exdiputados, exfuncionarios del Ministerio de Salud, miembros de juntas de licitación y familiares de exministros, entre otros.

