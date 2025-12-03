Exdiputado Gudy Rivera queda libre de cargos por caso Asalto al Ministerio de Salud

El exdiputado del extinto Partido Patriota, Gudy Rivera, acudió este miércoles 3 de diciembre a audiencia de primera declaración por el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Rivera compareció ante la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien le dictó falta de mérito tras ser señalado por tráfico de influencias.

Según la juzgadora, el Ministerio Público (MP) no logró acreditar la comisión del delito por parte de Rivera.

El caso Asalto al Ministerio de Salud, presentado en el 2019 por el MP, sostiene que la estructura se concentró en cometer ilícitos como el cobro de comisiones por la construcción y el remozamiento de hospitales y centros de salud, así como por la adquisición de bienes y servicios.

Además, se señala la supuesta contratación de 450 plazas mediante favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasma.

En otro proceso, Rivera, expresidente del Congreso, fue condenado por intentar sobornar a una magistrada con el fin de obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Sin embargo, recuperó su libertad.

El 28 de julio del 2016, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal lo sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a ocho años y 11 meses.

En el 2021 le faltaban dos años y medio por cumplir, pero un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada, por lo que pudo finalizar la condena en libertad.

