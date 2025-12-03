Exdiputado Gudy Rivera queda libre de cargos por caso Asalto al Ministerio de Salud

Justicia

Exdiputado Gudy Rivera queda libre de cargos por caso Asalto al Ministerio de Salud

Jueza dicta falta de mérito a favor de Gudy Rivera en caso Asalto al Ministerio de Salud.

y

|

time-clock

Exdiputado Gudy Rivera es beneficiado con falta de mérito en caso Asalto al Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

El exdiputado del extinto Partido Patriota, Gudy Rivera, acudió este miércoles 3 de diciembre a audiencia de primera declaración por el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Rivera compareció ante la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien le dictó falta de mérito tras ser señalado por tráfico de influencias.

Según la juzgadora, el Ministerio Público (MP) no logró acreditar la comisión del delito por parte de Rivera.

El caso Asalto al Ministerio de Salud, presentado en el 2019 por el MP, sostiene que la estructura se concentró en cometer ilícitos como el cobro de comisiones por la construcción y el remozamiento de hospitales y centros de salud, así como por la adquisición de bienes y servicios.

Además, se señala la supuesta contratación de 450 plazas mediante favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasma.

EN ESTE MOMENTO

“Abrácelo, ha vuelto a la vida”: así fue el reencuentro de una madre con su hijo liberado por la PNC

Right
Citación de Ministra de Economía a Comisión de Economía Congreso

Gobierno se apresura para eliminar barreras al comercio con EE. UU. y cumplir con compromisos

Right

En otro proceso, Rivera, expresidente del Congreso, fue condenado por intentar sobornar a una magistrada con el fin de obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Sin embargo, recuperó su libertad.

El 28 de julio del 2016, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal lo sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a ocho años y 11 meses.

En el 2021 le faltaban dos años y medio por cumplir, pero un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada, por lo que pudo finalizar la condena en libertad.

Para leer más: CSJ reduce años de cárcel a Gudy Rivera por caso de tráfico de influencias

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asalto al Ministerio de Salud Corrupción en Guatemala Gudy Rivera 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS