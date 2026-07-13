Jueza dicta falta de mérito a piloto de bus involucrado en accidente en la zona 15

Justicia

Jueza dicta falta de mérito a piloto de bus involucrado en accidente en la zona 15

Piloto de bus involucrado en accidente en la zona 15, donde murió una persona, recibe falta de mérito.

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DAVID ROLANDO BARRERA, PILOTO BUS ACCIDENTE ZONA 15

David Rolando Barrera, piloto del autobús involucrado en accidente en la zona 15, escucha resolución de la jueza que le dictó falta de mérito. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En un Juzgado de Turno se desarrolló este lunes 13 de julio la audiencia de primera declaración de David Rolando Barrera, piloto del autobús involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en El Trébol de Vista Hermosa, zona 15.

El Ministerio Público (MP) pidió falta de mérito a favor del piloto debido a que, según el ente investigador, no hubo causa ni intencionalidad de arrollar a la persona que falleció.

En su resolución, la jueza de turno dictó falta de mérito a favor de Barrera y señaló que la responsabilidad del hecho se atribuye al piloto de otro vehículo involucrado en el percance, quien se encuentra en un hospital con custodia policial.

Según fuentes judiciales, la jueza de turno tenía previsto acudir a un hospital privado de la zona 9 para la audiencia de primera declaración del conductor que manejaba el vehículo que colisionó contra el bus en la zona 15.

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Al salir de la audiencia, David Rolando Barrera agradeció a Dios por la resolución e indicó que el bus fue colisionado por un automotor, lo que hizo que perdiera el control.

El caso seguirá siendo conocido en el Juzgado Séptimo Penal.

De acuerdo con la información de las autoridades y testigos, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo negro, que se desplazaba realizando maniobras en zigzag y a alta velocidad, impactó contra el autobús.

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El piloto de la unidad intentó esquivarlo para evitar una colisión de mayor magnitud; sin embargo, la maniobra provocó que un pasajero saliera expulsado, cayera sobre la cinta asfáltica y quedara debajo de la unidad.

La víctima fue identificada como Magdaleno Cruz Aguilar, originario de la aldea Palo Verde, Jalapa.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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