“Que se haga justicia”: novio de Nidia Renata Bautista relata cómo accidente truncó sueños de ambos

En la colonia Concepción Las Lomas, zona 16, este lunes 13 de julio se lleva a cabo el velatorio de Nidia Renata Bautista García, quien perdió la vida a consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la zona 18.

Entre arreglos florales y una fotografía sobre el ataúd, familiares y amigos recuerdan a Bautista García, quien, junto con su novio, Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, fue arrollada por un automóvil la noche del domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital.

Jiménez Ambrocio recordó que ambos se encontraban en una gasolinera de la colonia Atlántida, donde esperaban que les cedieran el paso, cuando un automóvil impactó la parte trasera de la motocicleta. Luego, el vehículo siguió acelerando y arrastró a su novia.

En declaraciones a la prensa este 13 de julio, Kevin Alexander Jiménez Ambrocio externó: «Como familia, amigos y conocidos, queremos que se haga justicia por lo que pasó. Es lo único que estamos pidiendo. Lamentablemente hay una muerte».

Reiteró: «Lo único que queremos es justicia, que de verdad todo salga a nuestro favor, porque es lo que más queremos: justicia».

Añadió que a Bautista García la recordarán siempre con una sonrisa, que era lo que transmitía a sus amigos, familiares y, especialmente, a él.

Para leer más: “El carro siguió acelerando”: Kevin Jiménez narra cómo vehículo arrastró a Nidia Renata Bautista en la zona 18

«Siempre me gustaba estar con ella, porque su sonrisa era lo que a mí me inspiraba para ser una mejor persona y construir nuestros objetivos. Ya teníamos varios objetivos y, lastimosamente, esos objetivos ya no se podrán realizar», lamentó.

Recordó que uno de esos objetivos era adquirir una casa, además de otros proyectos en pareja.

«Hoy ese sueño se queda truncado para mí y para ella. Como les repito, lo que nosotros queríamos era ser felices», externó.

«Todo tiene que cambiar y la vida nos cambió a los dos. Porque ella me ayudó a mí a crecer y yo la ayudé a crecer. Es recordarla con ese amor que nos teníamos», recordó.

Familiares y amigos le darán el último adiós esta tarde, cuando el cortejo fúnebre saldrá hacia el cementerio ubicado en la misma colonia.

¿Qué pasó con el presunto responsable?

Un juez de turno resolvió que Jorge David Rodas enfrente un proceso penal por su presunta responsabilidad de arrollar a una pareja que se movilizaba en motocicleta en un sector de la zona 18 de la capital.

Con información de Ángel Oliva

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