Juzgado Segundo de Paz afirma que duda de conocer caso por crimen de Floridalma Roque

La jueza a cargo del Juzgado de Paz señaló este martes 11 de noviembre un “conflicto de competencia” y solicitó a la Cámara Penal que resuelva en qué instancia debe conocerse el caso por la muerte de Floridalma Roque.

Argumentó que el caso se inició en un Juzgado de Primera Instancia Penal y no en uno de Paz, donde se conocen delitos menores. Por este caso, uno de los procesados es el médico cirujano Kevin Malouf.

Mediante una resolución del 25 de septiembre, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer el proceso penal contra el cirujano Malouf, Lydia Silva y Susana Rojas, quienes fueron enviados a juicio por la muerte de Floridalma Roque, una paciente que acudió a una clínica para una cirugía estética en junio del 2023.

El 1 de julio pasado, la Sala Cuarta de Apelaciones designó a ese juzgado, luego de que el 6 de junio el juez Cuarto Penal, Pedro Laynez, se excusara de seguir conociendo el proceso, en el cual resolvió que el cirujano y su equipo médico fueran enviados a juicio.

Roque, de 59 años, fue reportada como desaparecida el 13 de junio del 2023, luego de haber asistido a un procedimiento estético con el médico Malouf, en la capital de Guatemala.

El paradero de la paciente fue desconocido durante varios meses, hasta que en julio del 2024 el Ministerio Público estableció que los restos hallados en San Vicente Pacaya, Escuintla, pertenecían a Roque.

Roque residía en Estados Unidos y, según los registros migratorios, ingresó a Guatemala el 3 de junio del 2023 en un vuelo procedente de Honduras que aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El motivo del viaje fue practicarse una cirugía estética en la clínica de Kevin Malouf.

