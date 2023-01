La Corte de Constitucionalidad confirma fallo que libró al juez Mynor Moto de una orden de captura

En dicho documento se lee que se examinó la resolución del 5 de agosto de 2022 dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en cuyo numeral IV) denegó la protección interina solicitada, en la acción constitucional de amparo que promovió el MP, por medio del agente fiscal Pedro Otto Hernández González, contra el Juez Décimo Pluripersonal “B” de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

El 6 de diciembre pasado, fuentes judiciales confirmaron que el 2 de ese mes el juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció al exjuez Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Dicho juez revocó también el arraigo que se había decretado contra Moto cuando se le declaró en rebeldía y ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que no buscara más a Moto.

El MP había dicho que en dicha diligencia, el MP manifestó que esa no debía desarrollarse en virtud que no le habían entregado copia del escrito de petición del incidentante, no se encontraba presente en la audiencia Mynor Mauricio Moto Morataya, ni el representante de la Procuraduría General de la Nación, pero el juez dijo que sí era viable desarrollarla.

Fue por ello que el MP interpuso una actividad procesal defectuosa, argumentando que se estaban variando las formas del proceso y que para subsanar la actuación se debía dejar sin efecto la audiencia, pero el juez declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa y ordenó la continuidad de la diligencia para que se siguiera conociendo el incidente en cuestión.

Fue por esa razón que el MP interpuso el amparo ante la CC señalando al juez por dicha resolución, pero ahora la máxima corte de Guatemala les negó dicho amparo.

Otra orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.