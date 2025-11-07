La PNC explica cómo identificó a dos presuntos sicarios señalados por la muerte de dos motoristas

Dos presuntos motoladrones, supuestos responsables de la muerte de dos personas en distintos hechos, fueron capturados la noche del jueves 6 de noviembre, tras enfrentarse a tiros con policías de la Comisaría 14, en la colonia La Reformita, zona 12.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son Lauren “N”, de 22 años, y Héctor “N”, de 18, quienes fueron trasladados con custodia policial a un hospital, luego de resultar heridos en el intercambio de disparos, cuando intentaban huir.

Agentes les incautaron una pistola calibre 9 mm que portaban de manera ilegal y con la que dispararon contra los policías que los capturaron.

“Se presume que dicha arma fue utilizada para darles muerte a dos motoristas, a quienes despojaron de sus motocicletas en distintos casos, momentos antes”, afirmó la PNC.

Explicó que en el primer hecho, en la 26 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, zona 12, fue localizado sin vida un motorista de aproximadamente 30 años, a quien despojaron de su motocicleta.

Momentos después se reportó otro motorista fallecido, de unos 23 años, en un intento de robo de su motocicleta, donde fueron capturados los presuntos responsables, quienes, al notar la presencia policial, dispararon contra los agentes. Estos repelieron el ataque.

“Personas que observaron el primer hecho dieron las características de los responsables, que coinciden con los detenidos del segundo hecho”, resaltó la PNC.

