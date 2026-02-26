Le roban un arma de fuego al encargado de seguridad de la PMT de San Miguel Petapa

El robo del arma de fuego tipo carabina, calibre 9 milímetros, se registró frente a un restaurante ubicado en la zona 9, señaló la Policía Nacional Civil (PNC). El denunciante se identificó ante los agentes como Eriberto Trujillo Santos, encargado de seguridad de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa. Trujillo comentó que había dejado el arma en su picop mientras cenaba con su novia.

“Siendo las 19.30 horas me encontraba cenando con mi novia en el restaurante y dejé mi vehículo estacionado frente al mismo. Minutos después, uno de los guardias de seguridad entró al restaurante y preguntó si era de alguien el vehículo porque la alarma se activó”, detalla la denuncia.

Al salir, Trujillo se percató de que el vidrio de la puerta del copiloto estaba quebrado y habían robado el arma tipo carabina 9 milímetros, un celular y Q490 en efectivo.

El hecho se registró el 16 de enero pasado, tres semanas antes del ataque contra Antonio André Martínez Dardón, director de la PMT de esa municipalidad.

Se pidió una postura a la Municipalidad de San Miguel Petapa por este hecho, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Ataque previo a director de la PMT

A las 21.26 horas del 9 de febrero se registró un ataque armado frente al lote 1, manzana B, sector 9, Villa Hermosa 1, zona 7, San Miguel Petapa.

Las cámaras captaron el momento en que dos sujetos en una motocicleta roja seguían el picop con placas P-761FVH, en el que viajaba Antonio André Martínez Dardón, de 34 años, director de la PMT de San Miguel Petapa.

De acuerdo con el parte de la PNC, Martínez fue trasladado por los Bomberos Municipales Departamentales a la emergencia del Hospital de Villa Nueva con ocho heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

“A su ingreso se hacía acompañar de su esposa, Idari Cabrera, quien manifestó que cuando intentaban ingresar a su domicilio, personas desconocidas a bordo de una motocicleta le dispararon”, detalla el informe.

Preliminarmente, la Policía señala que el ataque contra Martínez fue directo, por un ajuste de cuentas, y que trabaja junto con el Ministerio Público (MP) para capturar a los responsables.

Agregó que posiblemente los sicarios vigilaban a Martínez y le dispararon cuando llegaba a su vivienda, donde no había presencia policial.

Los indicios hallados tras el tiroteo

Fiscales del MP y la Policía localizaron 18 indicios balísticos en la escena del crimen, además de sangre, una gorra negra, un teléfono celular, cuatro cargadores y 20 cartuchos para arma de fuego.