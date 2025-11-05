Ligan a proceso a cuatro militares por robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 5 de noviembre que un juzgado ligó a proceso a cuatro militares por el robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte, en Petén.



Añadió que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó las pruebas ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén.



Según el ente investigador, a los cuatro integrantes del Ejército de Guatemala se les sindica de la sustracción de armamento del Comando Aéreo del Norte.



La Fiscalía presentó indicios racionales suficientes, con base en los cuales el órgano jurisdiccional dictó auto de procesamiento contra Carlos I., Alain M. y Ludwin C., por hurto agravado e incumplimiento de deberes. Estos fueron enviados a prisión preventiva, afirmó el MP.





Agregó la Fiscalía que Josué P. enfrentará proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes y fue beneficiado con medidas sustitutivas.



La investigación se inició tras una denuncia recibida por la Fiscalía de Distrito de Petén, que efectuó las primeras diligencias y logró individualizar a los sindicados como presuntos responsables.



“El caso se encuentra bajo reserva”, según el MP.



El 25 de octubre, el Ministerio de la Defensa confirmó el robo de armamento militar en las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén.





De acuerdo con la Fiscalía, los capturados son sospechosos de haber sustraído 55 fusiles, 14,420 municiones calibre 5.56 milímetros, 92 tolvas de 35 cartuchos cada una, 19 tolvas de 20 cartuchos cada una y tres lanzagranadas.

