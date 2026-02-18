Ligan a proceso y envían a prisión preventiva a señalados de permitir fiestas y mariachis para El Lobo en cárcel Fraijanes 2

Fausto Neftalí C. y Wuarnes Edgardo H., exalcaide y exdirector de la cárcel Fraijanes 2, quedaron ligados a proceso y en prisión preventiva por supuesto incumplimiento de deberes, informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentó los indicios ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, Grupo A.

Según el MP, durante la audiencia de primera declaración, el juez analizó los indicios presentados y resolvió que existe fundamento suficiente para continuar con la investigación, para lo cual fijó un plazo de tres meses.

El acto conclusivo deberá presentarse el 15 de mayo próximo, y la audiencia de etapa intermedia quedó fijada para el 2 y 3 de junio, a las 10 horas, afirmó el MP el 17 de febrero. Indicó que el caso continúa bajo reserva judicial.

La captura de ambos se registró el 6 de febrero, durante un operativo en el Centro de Detención Especial Mariscal Zavala, zona 17.

“Ellos, como funcionarios de la cárcel de máxima seguridad para hombres Fraijanes 2, en las fechas 18 de febrero del 2024 y 17 de febrero del 2025, autorizaron dos celebraciones dentro del centro carcelario”, afirmó el MP en esa oportunidad.

En dichas celebraciones se permitió el ingreso de alimentos, mariachis, visitas en horarios inhábiles y otros privilegios a integrantes de la mara Barrio 18, principalmente a uno de sus cabecillas y a sus familiares, aseguró el ente investigador el día de las capturas.

