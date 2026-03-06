Los delitos por los que señalan en El Salvador a dos pandilleros expulsados de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que expulsó a dos pandilleros salvadoreños señalados de varios delitos.

Explicó que, en la frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos, autoridades mexicanas entregaron a investigadores del Centro Antipandillas Transnacional a dos mareros para ser trasladados a su país, donde tienen cuentas pendientes con la justicia.

El primer expulsado fue José “N”, de 35 años, integrante de la mara Barrio 18, con varios antecedentes delictivos. Autoridades de su país lo señalan de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

El segundo expulsado es José “N”, de 36 años, alias “Cancún” o “Cuervo”, también integrante de la misma pandilla.

El capturado posee antecedentes por extorsión, posesión, tenencia y recepción de droga.

Los pandilleros fueron trasladados a San Cristóbal Frontera, Jutiapa, para continuar con el procedimiento correspondiente de expulsión, donde son recibidos por la PNC de El Salvador.

La PNC de ese país informó que, en coordinación con autoridades guatemaltecas, recibió en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, a los dos miembros de la mara Barrio 18.

Agregó que ambos fueron remitidos por el delito de agrupaciones ilícitas.

