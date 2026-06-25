Luis Gómez busca devolución de 25 propiedades que están embargadas por caso Transurbano

El juez Delmar González resolverá el próximo 3 de julio la petición de Luis Gómez, quien busca la devolución de propiedades que pertenecen a la empresa Tecnología y Proyectos S. A., de la cual es representante legal.

Las propiedades fueron inmovilizadas en el 2016. De acuerdo con la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público, estas se habrían adquirido de manera ilícita y se investiga la procedencia del dinero utilizado para la compra de los bienes.

Las propiedades cuya devolución solicita Gómez son 25 y se encuentran en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Petén, según la fiscalía. Además, esa entidad sostiene que dichos bienes habrían sido adquiridos con fondos del proyecto para la implementación del Transurbano.

Durante la audiencia este 25 de junio, Gómez, por medio de su abogado defensor, argumentó que procede la devolución de los bienes, luego de que el juez segundo penal Mario Hichos cerrara el proceso a su favor el 20 de junio del 2025.

Gómez era señalado por los delitos de asociación ilícita, peculado y lavado de dinero u otros activos en el caso relacionado con la implementación del sistema prepago para autobuses del Transurbano, en el que la investigación señaló el desvío de fondos.

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